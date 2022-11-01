穩定南投名間農業用水 蔡培慧爭取改善旱灌系統

民進黨南投縣長參選人蔡培慧關心名間鄉農業用水，今天與農水署召開八卦山旱灌區擴大服務工程說明會，陸續發包修繕蓄水池及輸水管穩定給水、新建蓄水池擴大灌溉範圍等工程。

蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間關心八卦山旱灌系統改善工程，行政院農業委員會農田水利署今天在南投縣名間鄉赤水村辦理八卦山旱灌區S3中池灌溉系統第2期改善工程說明會，包含P17蓄水池及配水池新建工程、蓄水池地下化評估比較等內容。

蔡培慧出席致詞表示，去年接獲鄉親陳情，立即會同農田水利署前來了解八卦山旱灌區設施改善及新建，經評估後啟動規劃、發包，總經費高達新台幣3.71億元，第1期工程順利竣工，即將啟動第2階段改善，期盼旱灌系統水源遍及所有田地，讓農民不再為供水煩惱。

蔡培慧指出，茶葉，鳳梨、薑、火龍果是名間鄉重要經濟作物，但既有設施老舊損壞，可見管線漏水，在缺水的八卦山脈更顯浪費水資源，加上水源單一，遇歲修期不供水就鬧水荒，在供水不穩且備援系統尚未建立、缺乏系統性管理狀況下，鼓勵農民踴躍設置田間管路灌溉設施，以降低缺水衝擊，最高可獲40萬元補助。

農水署指出，赤水村問題包含下游輸水量不足、水池及管線設施漏水、缺乏其他水源，因此，經時任中服中心執行長蔡培慧邀集踏勘，爭取赤水村與竹圍村旱灌用水工程，首期新增P14及P17水井工程及聯絡管線今年7月竣工，第2期包含新建P17水井、P14、P16、P18池改善，民國113年第3期若用水意願高持續新建。