綠賣「芒果乾」仍有效？ 媒體人看北市選情：陳時中還是有贏面

九合一選舉將至，各黨紛紛喊出口號爭取選民認同，媒體人陳揮文昨（31日）在《新聞大白話》節目直言，民進黨這次選舉很可能延續2020年總統大選打出的「抗中保台牌芒果乾」，因為依照上回大選的得票率來看，綠營只要鞏固好基本盤，陳時中仍有很高的勝選機率。

陳揮文說：「2020年賣芒果乾，恐怕就一路賣到底了」，他表示民進黨在選總統時賣芒果乾，不會到了地方選舉就不賣了，蔡總統口中的抗中保台、亡國感，言下之意其實就是「難道你要投國民黨」，如果選民聽到這種「威嚇」仍無感，那就表示2020年總統大選時你可能沒有投給蔡總統。

陳揮文分析上屆總統大選兩組參選人在台北市的得票率，藍、綠比是42：54，用這個結果推算，投給韓國瑜的42％代表著這次台北市長選舉蔣萬安的得票「天花板」，陳時中的「地板」則是36％。

陳揮文強調，部分選民也許對芒果乾無感，但這些人本來就不是蔡總統的客群：「他不是講給你聽的，他是講給那54％聽的，他是講給打高端的『死忠的』聽的！你聽了無感代表你不是綠的。」

他進一步指出繼續賣芒果乾對民進黨選情仍有利：「當這54％在2020年投給蔡總統的台北市民，只要有80％投給陳時中，陳時中就贏了。」