陳其邁趕行程遲到 柯志恩：應與韓國瑜同一標準檢視

高雄市長陳其邁近來常因趕行程遲到，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天指前市長韓國瑜稍有不慎就被放大解讀，大家應用同一標準檢視。陳其邁競選團隊澄清，是遇突發狀況所致。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天上午到苓雅區市場拜票，接受媒體聯訪時被問到陳其邁趕行程遲到，她說，民進黨太多雙標，過去韓國瑜只要稍有不慎，馬上就被放大解讀，陳其邁是現任市長，大家也應同一標準來放大檢視。

對此，陳其邁競選團隊接受中央社記者訪問表示，陳其邁仍以公務行程為主，選舉行程是利用公餘時間，否則都會依法請假；之前遲到的行程，有的是因突然遇到媒體堵訪而延誤後續行程，或遇到車禍、塞車等突發狀況，以後會盡量避免。

高雄市長選舉政見發表會將於12日登場，柯志恩也指，沒有交互詰問環節，是因為陳其邁不願意，只能各自陳述政見；但陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪時說，按照中選會意願調查，「我也是勾選辯論，跟大家都一樣」。

高雄捷運黃線機廠昨天動工，今天內惟藝術中心試營運，爭取連任的陳其邁主打政績牌，選前多項建設陸續推動。陳其邁表示，市政都按期程走，市政建設不能因選舉停下腳步，要趕進度讓市政繼續往前衝。

對此，柯志恩說，樂見市政建設如期完成，但不能因為選前追求快速，忽略市民需求，衍生其他問題。此外，她並表示，新北市長侯友宜這週會來高雄輔選，將透過走路、車掃等方式，陪自己和國民黨籍市議員參選人一起拜票。