陳時中提外送平台計價改善 黃珊珊評不應干涉市場經濟

民進黨台北市長候選人陳時中日前提出「外送平台計價改善」，由政府居中協調，價格、合約透明化讓外送制度更長久健全。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，重點是協助相關商家可以更快速進入數位轉型，而不是干涉市場經濟。

陳時中說，外送平台、外送員和商家的型態有些失衡，抽成高，對消費者的保護、個別外送員及商家都不公平，政府應該出來居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。

黃珊珊今天到文昌宮參香，活動後接受媒體聯訪。

黃珊珊說，陳時中提出的政見北市曾討論過，但現在是自由經濟的市場，按照市場機制運作，例如北市在疫情期間，對攤商或餐飲店有提出補救方案，補助外送平台手續費，減少他們的負擔。

黃珊珊說，所以政府能做的就是若有特殊需要，可以協助數位轉型，現在很多相關數位轉型她覺得還是由政府先協助，現在小賣店目前有將近一千家，可以進入數位轉型由政府來補助，若進行數位轉型的話就不需要依賴平台，所以重點是在協助相關的商家快速進入數位轉型，而不是干涉市場經濟。