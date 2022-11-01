聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中提外送平台計價改善 黃珊珊評不應干涉市場經濟

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天出席青山宮救護車捐贈儀式。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天出席青山宮救護車捐贈儀式。記者徐偉真／攝影

民進黨台北市長候選人陳時中日前提出「外送平台計價改善」，由政府居中協調，價格、合約透明化讓外送制度更長久健全。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，重點是協助相關商家可以更快速進入數位轉型，而不是干涉市場經濟。

陳時中說，外送平台、外送員和商家的型態有些失衡，抽成高，對消費者的保護、個別外送員及商家都不公平，政府應該出來居中協調，讓價格、合約透明化，讓外送制度更長久健全。

黃珊珊今天到文昌宮參香，活動後接受媒體聯訪。

黃珊珊說，陳時中提出的政見北市曾討論過，但現在是自由經濟的市場，按照市場機制運作，例如北市在疫情期間，對攤商或餐飲店有提出補救方案，補助外送平台手續費，減少他們的負擔。

黃珊珊說，所以政府能做的就是若有特殊需要，可以協助數位轉型，現在很多相關數位轉型她覺得還是由政府先協助，現在小賣店目前有將近一千家，可以進入數位轉型由政府來補助，若進行數位轉型的話就不需要依賴平台，所以重點是在協助相關的商家快速進入數位轉型，而不是干涉市場經濟。

2022大選 台北市長 黃珊珊 陳時中

延伸閱讀

大巨蛋防災模擬被護航通過？黃珊珊：北市公安不會放水

衛福部官員夜訪陳時中後高端公布價格 黃珊珊籲說清楚

民眾黨新竹台北坐一望二？黃珊珊：現在言之過早

影／指揮中心拜訪陳時中？黃珊珊：或許為了辯論會拆炸彈

相關新聞

點名江聰淵、蔡適應涉黑 黃國昌：民進黨侮辱台灣人智商

前時代力量立委黃國昌今天表示，前宜蘭縣長陳定南在2005年喊出「反對黑道治縣」的口號，17年後民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵...

6家北市長民調比一比！TVBS數據曝蔣萬安領先 陳時中1個月「逆轉」讓黃珊珊居老三

九合一選舉倒數，TVBS於1日公布台北市長最新民調，蔣萬安仍持續領先...

周玉蔻臉書爆料「連交男友也騙郭台銘」？ 高虹安：造謠騙收視率

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，民眾黨新竹市長候選人高虹安疑任用其李姓男友任立法院公費助理，恐有詐領助理費之嫌疑，高虹安...

盧秀燕「母雞效益」威力強 民眾黨選將搶掛合體看板

爭取連任的台中市長盧秀燕「母雞效應」外溢，除了藍營議員紛紛掛出與盧秀燕合照競選看板外，民眾黨台中市議員候選人許瑞宏及無黨...

林耕仁籲正面回應質疑 高虹安：議題冷飯熱炒

針對國民黨新竹市長參選人林耕仁提出的多項質疑，民眾黨竹市長參選人高虹安今天晚間發聲明表示，林耕仁提出的攻擊議題是冷飯熱炒

挺陳時中政見 蔡英文：不做總統就去做國際局長

民進黨台北市長參選人陳時中今天前往文山區舉辦廟口開講，民進黨主席蔡英文到場相挺，她盛讚陳時中有擔當、領導力及抗壓性，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。