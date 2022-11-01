蔡其昌：選情冷疫情是很大因素 保持務實態度

中央社／ 台中1日電
民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）清晨到太平市場裡拜票，有攤販送上菜頭祝當選。聯合報記者黃寅／攝影
民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）清晨到太平市場裡拜票，有攤販送上菜頭祝當選。聯合報記者黃寅／攝影

針對媒體提問今年選情冷的原因，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天表示，疫情是很大因素，選情冷不是參選人有辦法炒熱的，他仍不會有太多選舉花招，就是保持務實態度。

蔡其昌今天持續「全面開站」計畫及市場拜票行程，與民進黨立委何欣純及台中市議員張玉嬿、蔡耀頡，共同前往太平區太平橋頭向路過市民拜票，接著前往太平市場拜訪攤商及民眾。

蔡其昌在市場行程接受媒體聯訪時表示，他只要一有時間就會到台中市的路口跟市民道早安，接著會掃遍台中每一個市場，如果選舉都無法到現場跟市民直接接觸、傾聽市民聲音，當選後會認真跟市民站在一起嗎，這是他跟現任市長盧秀燕最大差異。

至於媒體提問今年選情冷的原因，蔡其昌說，他從20多歲開始助選，也選了5次立委，這次選舉是最冷的選舉；其中COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是很大因素，像是有許多長輩相對抵抗力稍微弱一點，就會比較擔心外出，另外台灣選舉比較頻繁，多少也會有影響。

蔡其昌表示，選情冷不是參選人有辦法炒熱的，選舉固然是民主的嘉年華，但最終本質還是看牛肉在哪裡，台灣人經歷民主化、多次選舉，選民還是回到「候選人政見」，他不會有太多選舉花招，就是保持務實的態度。

媒體提問中央執政是否對選情有影響，蔡其昌指出，若跟中央執政有關係，那選情應該會熱一點，因為防疫工作得到全世界肯定，是世界級的成就，在疫情期間有非常高的經濟成長率，台灣的民主成就與國際地位也提升非常多。

他說，疫情期間政府接待許多20~30年來未曾到過台灣的重量級人士，台灣在國際上的成績是空前絕後，相信台灣人在想到這些事情後，對民進黨的聲勢也會有所拉抬。

2022大選 台中市長 蔡其昌

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