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抗中保台牌不靈了？林濁水點名「4縣市」有變數 差1％就翻盤

聯合新聞網／ 綜合報導
近日前立委林濁水表示，民進黨打出「抗中保台牌」，可能會對選情膠著的4縣市造成影響。圖／本報資料照片
近日前立委林濁水表示，民進黨打出「抗中保台牌」，可能會對選情膠著的4縣市造成影響。圖／本報資料照片

年底九合一選舉將於11月26日舉行，日前民進黨台北市長候選人陳時中強調「抗中保台是全民共識」，對此，前立委林濁水在個人臉書表示，雖然此口號對地方選舉影響不大，但對當前選情膠著的4個縣市則不然，只要差1％、2％就有可能翻盤。

陳時中30日受訪時再度宣稱「抗中保台」是個人價值，與選舉無關。林濁水31日在臉書發文分析，地方選舉中「抗中保台牌」的效用不大，最多只有1%-2%選民會受影響，然而問題是台北、桃園、基隆、新竹4個縣市的選情本就差距不大，皆可能因1%-2%翻盤。

林濁水更提及，日前前民進黨主席許信良擔憂民進黨打「抗中保台牌」會衝擊兩岸關係，是一步險棋，但總統蔡英文僅表示，如果民進黨選舉結果不理想，國際間會猜問「台灣人民是不是改變主意了」，林濁水點評蔡英文說得如此委婉，一點都不嗆辣，其實無須擔心中共反應。

2022大選 抗中保台 蔡英文 陳時中 選情評論

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