聽新聞
test
0:00 / 0:00
抗中保台牌不靈了？林濁水點名「4縣市」有變數 差1％就翻盤
年底九合一選舉將於11月26日舉行，日前民進黨台北市長候選人陳時中強調「抗中保台是全民共識」，對此，前立委林濁水在個人臉書表示，雖然此口號對地方選舉影響不大，但對當前選情膠著的4個縣市則不然，只要差1％、2％就有可能翻盤。
陳時中30日受訪時再度宣稱「抗中保台」是個人價值，與選舉無關。林濁水31日在臉書發文分析，地方選舉中「抗中保台牌」的效用不大，最多只有1%-2%選民會受影響，然而問題是台北、桃園、基隆、新竹4個縣市的選情本就差距不大，皆可能因1%-2%翻盤。
林濁水更提及，日前前民進黨主席許信良擔憂民進黨打「抗中保台牌」會衝擊兩岸關係，是一步險棋，但總統蔡英文僅表示，如果民進黨選舉結果不理想，國際間會猜問「台灣人民是不是改變主意了」，林濁水點評蔡英文說得如此委婉，一點都不嗆辣，其實無須擔心中共反應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言