遭質疑任用男友為公費助理 高虹安：絕無以私害公

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，她在立法院所聘用的助理，以及支付薪水等相關費用，皆依相關規定辦理，合法合規，絕無以私害公。

國民黨新竹市長參選人林耕仁昨天開記者會，質疑高虹安任用男友擔任立院公費助理，在通訊錄上沒有分機，顯示的行動電話號碼與高虹安一致，等於是要透過高虹安才能找到助理，認為應針對李姓助理是否為男友，有無用納稅人的錢支付男友薪資等疑問作出回答。

高虹安今天舉辦政見記者會時回應，她在立法院所聘用助理、支付薪水等相關費用，皆依立法院相關規定辦理，完全合法合規，絕無違法或以私害公之處，如果林耕仁認為她有不法之處，應明確拿出證據，而非以大量疑問句規避法律責任。

高虹安說，選舉至今她努力維持乾淨選風，從未針對其他兩位參選人的私生活、從事爭議性行業或家人有所著墨，林耕仁所提的是個人私領域，與公部門無涉，請容保留空間。

針對林耕仁提出的購得科智股票是否涉及內線交易質疑，高虹安指出，她在2016年7月以個人資金新台幣125萬元匯款科智企業投資，於2016年11月取得股份，2018年5月鴻海相關企業才投資科智，一切過程完全合法。

高虹安指出，科智企業至今未股票上市，根本不可能有「內線交易」情事，反批林耕仁對產業、科技企業的基本ABC不了解，基本法律也不懂，令人質疑是否有什麼能力帶領全台灣最重要的科技產業聚落城市。