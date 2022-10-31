快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

指中選會瀆職惹議 蔣萬安競辦：投票權受憲法保障

中央社／ 台北31日電

確診者不能投票惹議，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱中選會「瀆職」，卻遭對手陳時中競選總幹事吳思瑤批卸責。蔣辦今天說，投票權受憲法保障，「難道陳時中主張確診者不可投票嗎」。

蔣萬安接受節目主持人黃暐瀚專訪，昨晚播出。蔣在專訪中指出，確診者不能投票，恐讓20萬人至30萬人無法投票，而中央流行疫情指揮中心許多制度已經開放，投票應該也要有配套，但民進黨政府、指揮中心、中選會做很多判斷都是有政治考量，而非用專業角度，批評中選會「瀆職」。

蔣萬安競選辦公室今晚發布新聞稿指出，美國、日本、南韓都有確診者投票的配套措施可供台灣參考，「難道是台灣跟不上世界？還是陳時中心裡有鬼，知道確診者不會投給他？」所以吳思瑤才認同中選會有關確診者不可投票規定。蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘指出，「確診者不可投票是陳時中反智指標之一」。

針對吳思瑤質問蔣萬安反共意識是否存在？蕭羽耘指出，蔣萬安多次表態捍衛主權、公開譴責中共軍演，秉持不求戰、不懼戰的態度，同時在立法院也支持強化國防應對各項挑戰，蔣萬安堅守民主價值、捍衛中華民國的決心不容懷疑。

至於吳思瑤擔心蔣萬安未來當選，是否會市庫通黨庫？蕭羽耘表示，首先感謝吳思瑤認同蔣萬安會當選市長，但在大眾眼中，行政院小編被抓包在國會質詢時製作側翼梗圖、某媒體人4年取得政府標案新台幣870多萬元、農委會1450萬元的行銷預算，以及疫苗採購預算被當成炒股籌碼，這才是「國庫通民進黨庫」的現在進行式。

2022大選 台北市長 蔣萬安

延伸閱讀

立委邱臣遠批：陳時中選情告急 高端疫苗採購價才曝光

防疫12問懶人包 陳時中競辦：說清楚被抹黑的防疫爭議

誰在做「搞鬼」民調戰？ 鄭寶清：我和蔣萬安都被汙了

蔣萬安挺救國團「祖父創建」 綠委批：對得起蔣經國？

相關新聞

獨／鄭運鵬為台積電辯公投？ 潘忠政冷回：事後往臉上貼金

今天傳出台積電1奈米最新製程將落腳桃園，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，他近1年「愚公移山」，終於讓護國神山來到桃園，他...

本報記者拍下這一幕太感人 惹哭阿扁總統

民進黨高雄市議員前鎮、小港區候選人陳致中昨晚成立競選總部，支持者在風雨中相挺，有一名媽媽摟著2名熟睡的稚子冒雨聽講，本報...

侯友宜到三重蘆洲陪拜票 下雨也要搶救林鼎超

新北市長侯友宜今日傍晚臨時增加行程，前往蘆洲黃昏市場，攜手民調位於危險邊緣的國民黨新北市議員候選人林鼎超掃街拜票，沿途受...

趙少康指國民黨要考慮「讓沈慧虹當選」？ 林耕仁競辦發言人：非常失望

中廣委託蓋洛普徵信所做的新竹市長投票意向的民調結果出爐，民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹民調打成平手，媒體人趙少康今在臉書發文...

綠批社宅都中央蓋的 侯友宜：將蓋4.5萬戶

林佳龍競辦今天召開記者會質疑新北市的社宅都是中央蓋的，侯友宜表示，新北市社宅明年底有1.1萬戶能完工，近期又跟中央盤點出...

決戰百里侯／用基捷拉抬蔡適應選情 蘇揆將赴基隆救火

年底選舉逼近，基隆市長選舉陷入膠著，地方人士指出，藍綠選情難分高下，最後可能還是會在政策面決勝負，尤其基隆捷運的爭議再度浮上檯面，據了解，行政院長蘇貞昌11月6日赴基隆說明相關政策，為選情救火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。