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劉建國提高敬老津貼 雲縣府批大撒幣空頭支票

中央社／ 雲林縣31日電

民進黨雲林縣長參選人劉建國提高重陽敬老津貼369+18政策，雲縣府批是空頭支票，劉建國今天拿數據證明可行，並反嗆「張麗善做不到，就換人來做」，縣府再批為不負責任的大撒幣口號。

劉建國今天召開「不會持家就換人當家，不想疼惜『序大』，劉建國來疼」記者會，在會上拿出數據佐證，只要把錢省下，可以實現重陽敬老369+18政策，還可以投入其他社福工作，綽綽有餘。

劉建國引用雲林縣審計室報告，110年度縣府暨所屬機關列管重大公共建設計畫計有25項，其中共有16項計畫預算執行率未達80%，進度明顯落後。

劉建國表示，工程計畫執行率非常重要，一旦進度落後將衍生民眾使用權益、工程預算經費增加等問題。

劉建國舉虎尾鎮的布袋戲傳習中心興建工程、154乙線（0K+550-3K+100）拓寬工程為例，還有3年後要辦的114年全國運動會前期宣導新台幣300萬元，張麗善3週年就職典禮500萬元，花錢成就自己。

劉建國認為，省下工程延宕衍生經費或宣傳費，絕對夠支應重陽敬老金369+18或其他社福。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，劉建國的政見之所以禁不起檢驗，最大問題就是缺乏財政思維，更遑論有完整財政規劃，只有不負責任的大撒幣口號。

羅楚東強調，縣府近幾年在財政健全的基礎上，110年就擴大加碼發放重陽敬老金，且沒有造成任何財政負擔，以實際行動代替口號。

針對審計室報告指公共工程計劃執行率落後，羅處東說明，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成嚴重缺工缺料，不僅雲林縣，從中央到各縣市都遇到相同問題。

2022大選 雲林縣選舉 劉建國

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