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確診者不能投票 蔣萬安批瀆職 陳時中競辦：卸責口頭禪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
陳時中競選團隊今舉辦「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。記者胡瑞玲／攝影
陳時中競選團隊今舉辦「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會。記者胡瑞玲／攝影

年底九合一選舉倒數不到一個月，新冠肺炎確診者能否投票受到關注，中選會認為想以不在籍投票或設立特別投票所「於法無據」，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑瀆職。民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊今批，蔣萬安身為立委卻將「瀆職」作為推卸責任、胡亂栽贓別人的口頭禪。

陳時中競選團隊今舉辦「防疫須團結、謠言止智者、選舉回正軌」防疫12問懶人包公布記者會，聯訪時針對蔣萬安接受網路節目時批中選會瀆職一事，總幹事吳思瑤批，蔣萬安為現任立委，對政府的作為可在立院行使監督之權，卻將「瀆職」這個詞作為自己不負責任、胡亂栽贓別人、扣別人帽子的口頭禪。

吳思瑤表示，作為一個立委、一個擁有權力的人，只會說別人瀆職，而不願盡自己監督之責，非常可惜；中選會所有的選舉規畫，都是依法執行，陳時中團隊都尊重中選會的規畫，不會有自己的意見。

陳時中發言人羅浚晅接著說，這凸顯蔣萬安面對問題慣常的處理模式，遇到不投降承諾書，蔣說「白痴」就跑掉了、遇到確診者投票問題，就罵中選會瀆職卻不負起身為立委監督的責任，「你（蔣萬安）是立委就告訴我們怎麼做」。

2022大選 蔣萬安 陳時中 台北市長

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