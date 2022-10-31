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苗栗縣長選舉媒體民調出爐 各陣營這樣回應

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺說，各種民調數據競總都會加以參考，競總內部民調，鍾都始終保持第一。圖／鍾東錦競選總部提供
無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部發言人陳怡樺說，各種民調數據競總都會加以參考，競總內部民調，鍾都始終保持第一。圖／鍾東錦競選總部提供

自由時報今天公布苗栗縣長選舉民調，民進黨候選人以支持度24.4%領先，徐定禎認為與無黨籍鍾東錦有黃金交叉的感覺，鍾東錦陣營則表示內部民調，鍾還是領先，時代力量宋國鼎、國民黨謝福弘陣營都質疑參考價值。

自由時報民意調查中心10月26日至28日晚間，隨機抽樣苗栗縣住宅電話，成功訪問1044名公民，95％信心水準下，抽樣誤差正負3.03%，今天公布調查結果，支持度部分，徐定禎24.4%，鍾東錦21.26%，宋國鼎10.87％，謝福弘8.87％，33.56％尚未決定。

徐定禎認為民調只是參考而已，不過從趨勢來看，的確他與鍾東錦對決，鍾開高走低，他開低走高，慢慢有黃金交叉的感覺，但不願表態率高達三成三，他會全力爭取年輕、中間選民的支持，繼續努力拚勝選，

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺說，各種民調數據層出不窮，競總都會加以參考，競總內部民調，鍾都始終保持第一，而且早就拉開差距，獲得很多藍軍支持，鍾是唯一在18鄉鎮市都開設競總的候選人，未來秉持精神，服務觸角延伸各個角落。

宋國鼎質疑民調到底有多少參考價值？團隊檢驗數據發現有數據不一致、兜不攏之虞，表示在與第一線的民眾接觸時，徐定禎陣營的人氣一直炒不起來，民調可能只是幫徐陣營壯膽，放話式掩飾低迷的選情。

謝福弘表示，民調仍有三分之一不願意或不敢表態，選戰倒數各種民調，他就接獲反映，調查選項沒有他的名字，另外電話民調因為讓選民恐懼，發生苗栗選情獨有的寒蟬效應，也將影響數據的參考價值。

國民黨苗栗縣長候選人謝福弘表示民調仍有三分之一不願意或不敢表態，發生苗栗選情獨有的寒蟬效應。記者范榮達／攝影
國民黨苗栗縣長候選人謝福弘表示民調仍有三分之一不願意或不敢表態，發生苗栗選情獨有的寒蟬效應。記者范榮達／攝影
時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎團隊檢驗數據發現有數據不一致、兜不攏之虞，質疑民調到底有多少參考價值？記者范榮達／攝影
時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎團隊檢驗數據發現有數據不一致、兜不攏之虞，質疑民調到底有多少參考價值？記者范榮達／攝影
媒體公布最新民調，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎認為與無黨籍鍾東錦有黃金交叉的感覺。記者范榮達／攝影
媒體公布最新民調，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎認為與無黨籍鍾東錦有黃金交叉的感覺。記者范榮達／攝影

2022大選 苗栗縣選舉 鍾東錦 民調

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