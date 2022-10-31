苗栗縣長選舉媒體民調出爐 各陣營這樣回應

自由時報今天公布苗栗縣長選舉民調，民進黨候選人以支持度24.4%領先，徐定禎認為與無黨籍鍾東錦有黃金交叉的感覺，鍾東錦陣營則表示內部民調，鍾還是領先，時代力量宋國鼎、國民黨謝福弘陣營都質疑參考價值。

自由時報民意調查中心10月26日至28日晚間，隨機抽樣苗栗縣住宅電話，成功訪問1044名公民，95％信心水準下，抽樣誤差正負3.03%，今天公布調查結果，支持度部分，徐定禎24.4%，鍾東錦21.26%，宋國鼎10.87％，謝福弘8.87％，33.56％尚未決定。

徐定禎認為民調只是參考而已，不過從趨勢來看，的確他與鍾東錦對決，鍾開高走低，他開低走高，慢慢有黃金交叉的感覺，但不願表態率高達三成三，他會全力爭取年輕、中間選民的支持，繼續努力拚勝選，

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺說，各種民調數據層出不窮，競總都會加以參考，競總內部民調，鍾都始終保持第一，而且早就拉開差距，獲得很多藍軍支持，鍾是唯一在18鄉鎮市都開設競總的候選人，未來秉持精神，服務觸角延伸各個角落。

宋國鼎質疑民調到底有多少參考價值？團隊檢驗數據發現有數據不一致、兜不攏之虞，表示在與第一線的民眾接觸時，徐定禎陣營的人氣一直炒不起來，民調可能只是幫徐陣營壯膽，放話式掩飾低迷的選情。