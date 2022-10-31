影／陳時中推防疫12問 吳思瑤：蔣沒政策、黃沒好政策
陳時中競選團隊上午整理出「防疫12問」，針對陳時中參選後被質疑的各種防疫或疫苗相關質疑提出澄清及說明，總幹事吳思瑤更批評「蔣萬安沒有政策、黃珊珊提不出好政策」，所以才說謊話抹黑，想透過疫情攻防來獲取政治紅利，並強調「我們是在選台北市長，不是在選防疫指揮官」。
「防疫12問」包括陳時中本人從未說過「萬華是破口」、「3+11」決策已經監察院認定經完整評估、疫苗「封存30年」是指留存，並非「保密30年」，還有絕對不可能「阻擋疫苗」。吳思瑤表示，不能同意用謊言來主導選舉，所以針對防疫，一次性把所有的抹黑都提供給大家正確的訊息，希望讓選舉回歸正軌。
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