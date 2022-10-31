屏東市長選舉／藍綠割喉對決 選民偏好分裂投票

民進黨執掌屏東縣政25年，最大票倉屏東市卻久攻不下，此次推前縣議員李清聖捲土重來再戰，與國民黨徵召的屏東縣議長周典論女兒周佳琪對壘，兩陣營從家世背景到學歷纏鬥不休，招招割喉見血，被喻為國境之南最激烈選區。

藍綠此役攻防以摧毀人設為攻擊面，周佳琪被對手指為父女同時參選是世家權貴，2年前在屏東第二選區參選立委卻遷籍屏東選市長，被質疑有空降特權，對手試圖激發年輕選民對權貴的仇恨值，使得周佳琪連連競總成立大會，周典論都選擇缺席。

民進黨屏東市長參選人李清聖。圖／聯合報系資料照片

李清聖從政參選10次，歷練綠營黨公職，與地方山頭派系各有互動，被周佳琪指為政壇牆頭草，不忠不義，最新一波文宣為其貼上「背骨囝仔」標籤，挑動對手與縣長潘孟安的關係，狠戳派系心結，李清聖一見文宣便氣憤提告，甚而兩度舉行記者會澄清，懸賞追查散布「潘孟安不挺李清聖」的有心人。

此外，國民黨連兩任屏東市長都因貪汙案遭停職，也成綠營攻擊焦點，李清聖多次強調出身三級貧戶，清廉自持，但周佳琪指其擔任縣黨部主委時，提名並輔選的4鄉長1議員也涉貪，所謂清廉也不過劣跡斑斑。

藍綠互打泥巴戰，政壇人士觀察，目前市長選情膠著，呈現五五波，選戰最後階段除了發動更綿密的攻勢，哪一陣營能擘劃宏觀市政藍圖，提出亮眼政策並打動人心，是從焦土泥沼脫穎而出的致勝關鍵。

近5屆屏東市長選舉，綠營得票多在4萬5千票左右，李清聖2018年參選市長失利，拿下4萬6038票，幾可視為綠營基本盤。民進黨久攻不下屏東市，但歷屆縣長選舉，綠營候選人在屏東市得票又多強壓藍營，顯示此地選民投票意向複雜，有分裂投票之勢。