謝國樑新住民後援會成立 宣示要當後盾 打造「新」生活

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾。圖／謝國樑競選辦公室提供

國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾，期望年底選戰能順利當選，為新住民族群爭取更多權益，打造友善的「新」生活。

謝國樑新住民後援會今天下午在市黨部舉辦成立大會，國民黨中央婦女部主任、前立委林麗蟬和基隆市議員何淑萍、張淵翔出席，眾人高呼口號，共同努力將謝國樑送進市府。

謝國樑說，基隆的新住民人口已突破1萬人，他非常關心新住民朋友，也很敬佩新住民隻身來到台灣，真的非常了不起。他們付出比別人更多的勇氣，目的都是為了讓自己的家庭、環境、子女有更好的未來。

謝國樑表示，家庭是許多新住民朋友的核心，如同自己用小愛爸爸的名義，做了很多事情，就是希望能為下一代做更多有意義的事。他完全能感受到新住民姐妹們的用心與努力，自己會做所有新住民朋友最堅強的後盾

謝國樑推崇林麗蟬關心多元文化的推展，不論是教育、文化、生活、就業，自己都跟她請益，未來也會持續跟她請教，一起為新住民朋友解決問題，把基隆打造成新住民友善的城市。

謝國樑說，面對新環境，新住民在文化適應、生活、就業、家庭上，都必須政府提出相關配套政策。他已針對新住民族群提出一系列政見，希望創造更加友善的便利生活，提升新住民生活品質，打造亞洲最友善的城市，一起改變基隆，一起讓基隆更好。

國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾。圖／謝國樑競選辦公室提供
國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾。圖／謝國樑競選辦公室提供
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國民黨基隆市長候選人謝國樑新住民後援會今天成立，謝國樑表示要做新住民最堅強的後盾。圖／謝國樑競選辦公室提供
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