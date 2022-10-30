蘇清泉被對手批大金牛 蘇妻：謝謝對手看到勤儉持家

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今辦內埔鄉六堆客家後援會造勢大會，蘇清泉的妻子蘇主榮為丈夫站台時說，對手批蘇清泉是大金牛，「謝謝對手看到勤儉持家、管理成效」。蘇清泉說，存錢做預備金是天經地義，他有兩家醫院、兩家安養院，一家護理之家，員工約有3600人，要照顧3600個家庭。

蘇清泉的妻子蘇主榮是牙醫師，醫療奉獻獎第25屆得主，她今為丈夫站台時說，蘇清泉因為父親一句話，「家鄉需要你回來」，她跟先生到屏東打拚，夫妻一體共同承擔。他們從60床規模小醫院，一步一腳印擴張到現在600床，默默做，不張揚。

蘇主榮說，對手說蘇清泉是大金牛，「謝謝對手，看到我們勤儉持家、管理成效」，當時到東港，準備金太少，差點無法支付員工薪水，公公賣地付員工薪水。從這次教訓中學到風險管理，足夠資金後盾，預防所有可能事情發生，這就是大金牛的產生。

蘇清泉說，當時回到東港，土地是父親提供，他籌錢蓋醫院，申請當時衛生署偏遠地區醫療發展基金，借3千萬，前3年不用繳錢，要繳利息，政府幫忙付六成利息，第4年到第15年要分期償還本金利息，當時錢不夠，需要周轉金賣地，往後存錢，在日本叫做策略性勝餘。

蘇清泉說，醫院從1992年到2007年他擔任負責人，2007年下半年後改為醫療社團法人，受政府監督，每一季都要財報。避免突發事件，存錢做預備金是天經地義，他有2家醫院、2家安養院，1家護理之家，員工約3600人。這兩年疫情，醫院收入掉3、4成，每月都貼錢，注意損益平衡，隨時準備突發狀況錢，存這點錢被對手說是金牛，代表對手沒有經營過事業，沒有員工壓力，沒有企業社會責任。

民進黨縣長候選人周春米說，她過去當法官、律師，開設律師事務所服務鄉親，也曾組義務律師團協助鄉親爭取國賠，解決民眾企業經營與金融界問題。只是不像蘇候選人有幾億元雄厚財力投資企業，反而讓未來沒包袱，不必顧慮或避嫌自己投資，24小時全心全意、專業投入縣政工作。