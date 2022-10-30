柯文哲「黑道說」惹議 蔣萬安要黃珊珊表態是否贊同

台北市長柯文哲日前稱國民黨「北台灣哪個議長不是（黑道）？」柯文哲昨向北市議長陳錦祥致歉。國民黨台北市長候選人蔣萬安今隔空喊話無黨籍台北市長候選人黃珊珊身為資深議員，應該說明是否贊同柯文哲說法。

柯文哲昨到北市議長陳錦祥競總，並送上好彩頭祝賀，兩人握手寒暄並泡茶聊天，陳錦祥則抱怨「被你害到」，說可能很多人會相信柯文哲說的話，怕票會流失，笑稱「市長趕快來補我票，不然我至少流失幾千票」。

蔣萬安今舉辦「台北隊集合」活動，蔣萬安說，柯文哲的說法傷害議長，也傷害府會關係，身為民選首長這樣說監督施政的議會議長很不恰當。他也隔空喊話，黃珊珊身為資深議員，應該說明是否贊同柯文哲說法。

另外，南韓昨晚發生梨泰院事件，媒體問及蔣萬安怎麼看未來大巨蛋辦活動的疏散問題。蔣萬安說，發生這樣的事故都非常令人難過難受，他表達最沉重的哀悼致意，希望傷者可以早日康復。這次事故，對於未來公共建物審查、容留人數都要用最嚴格的標準審查，確保公共安全、民眾生命財產安全，這是未來一定會做的。