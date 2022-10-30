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桃園拉回選戰主軸！學者：選民已厭泥巴戰

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鄭運鵬及高虹安都被爆出申請專利文件出現中國台灣，張善政今在大溪寵物友善餐廳舉行座談會並發表寵物政見表示，須優先將鄭的狀況說清楚比較重要，不要一天到晚總是牽拖別人。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬及高虹安都被爆出申請專利文件出現中國台灣，張善政今在大溪寵物友善餐廳舉行座談會並發表寵物政見表示，須優先將鄭的狀況說清楚比較重要，不要一天到晚總是牽拖別人。記者翁唯真／攝影

image source:FB/張善政鄭運鵬

文/蔡岳霖

今年九合一大選，桃園市長選戰高潮迭起，藍綠陣營都很有話題。國民黨張善政從一開始的「降肉」桃園佔據版面；民進黨方面，從林智堅到桃園參選、爆發論文案、新竹球場風波，最後演變成「堅下鵬上」皆是關注焦點，藍綠陣營的攻防也讓桃園市長選舉成為今年九合一大選的熱戰選區。藍綠陣營候選人話題性都不低，而且各自有其「網路聲量密碼」。

「涉抄、頒獎紅包疑賄選、造勢冷清」 張善政三大熱議話題皆來自「指控」

被支持者稱為「善哥」的張善政，初期經常被認為是「佛系選舉法」，因此張善政的幾波網路聲量，幾乎都是挨轟或被點名指控後才衝出討論度，包括被指稱「主持農委會研究案時涉嫌抄襲」、「出席重陽敬老藝術展演，幫忙頒獎贈紅包涉嫌賄選」以及「造勢大會被酸冷清清」，此三大熱議事件不僅助攻張善政網路聲量，而且還有一個共通點，都是自被指控或是被爆料。

「堅下鵬上、鄭寶清參選、親哥攻擊高虹安」 鄭運鵬三大熱議話題都跟「別人」有關

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，同樣也是今年選舉話題人物。相較於張善政三大網路聲量都是來自外部的指控，鄭運鵬的三大高網路聲量則是與「人」息息相關，像是「林智堅退選，鄭運鵬接棒上陣」、「鄭寶清脫黨參選，影響鄭運鵬選情」、「胞兄經營粉專疑涉轉發假訊息批評高虹安，鄭運鵬對外說明自己與哥哥是不同的獨立個體」。

選戰不到30天！張善政、鄭運鵬兩人推「口號戰略」 學者：爭取中間選票

距離九合一大選剩下不到一個月時間，各候選人積極找回選戰主軸，避免選前最後時刻再被其他議題牽著走，因此，國民黨桃園市長候選人張善政打出「挺善良」系列口號，像是「1126挺善良」，並發起「1126挺善良反惡霸」活動，還推出一輛「善良金剛」宣傳車，要全台跑透透；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬近期則在臉書，以自己的「鵬」字開發新名詞「好鵬友」，並順勢推出「咱的超級好鵬友」競選影片，邀請過去曾服務過的陳情人一起相挺，呼籲支持者請放心把桃園交給他。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月30日～2022年10月27日）近三個月統計調查，張善政自推出「挺善良」口號之後，網路相關聲量高達2萬2,470筆；而鄭運鵬的「好鵬友」相關議題討論約8,975筆。世新大學新聞系兼任客座教授彭懷恩指出，選戰末期要開始爭取那些猶疑不定的中間選民，除了推出政策吸引支持之外，另一種就是心理上的支持或認同，像是張善政近幾個月來不斷遭到抺黑，「挺善良」的口號就是希望爭取選民對他的認同感；另外，彭懷恩也觀察到，近期國民黨鐵票歸隊，有助張善政選情。

選前關鍵時刻推出「口號策略」，藍綠陣營有志一同，民進黨候選人鄭運鵬也推出「好鵬友」，除了鞏固基本鐵票，更加碼喊出「疼惜鄭文燦」，希望選民能疼惜鄭文燦的努力成績，讓鄭運鵬能繼續延續下去。東海大學政治學系教授潘兆民分析，桃園選戰從開打至今，焦點經常在負面傳聞、爭議事件上，而非真正討論張善政和鄭運鵬兩人，此刻推出「挺善良」和「好鵬友」口號，試圖把主軸拉回到自己身上。潘兆民教授指出，尤其現階段選民已經對泥巴戰不耐煩，狂打泥巴戰、抹黑戰，不見得對自己的選情有利，因此兩人都要顧本。潘兆民教授進一步表示，像是鄭運鵬近期被爆料，赴中經商專利卻填「中國台灣」引起熱議，即使鄭運鵬事後強調「格式不是他填的」，但仍會被做文章，甚至被說「雙標」，越是像這個時候，越要把選民的關注度拉回到自己身上，否則再吵下去，肯定會對自己選戰不利。

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image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

張善政遭「抺黑」纏身？農委會研究計畫案涉抄襲聲量逼近49萬筆

張善政近三個月的三大熱門議題網路聲量，討論最多的就屬「農委會研究計畫案抄襲風波」，該事件從8月底被爆出至今延燒近兩個月，網路聲量已經累積至48萬6,474筆。8月30日《鏡週刊》爆料張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請「農業電子化發展策略分析與規劃」3年研究計畫，總經費達5,700萬元，但產出的報告疑似涉嫌抄襲，報導內容指出抄襲的部分包含英翻中、簡體轉繁體以及抄雜誌、論文，甚至在未標註的情況之下，抄用農委會資料。面對抄襲風波，張善政在臉書發表千字文，強調「身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抺黑」，並澄清此報告的目的與規格，跟學術論文南轅北轍、截然不同，兩相做比較根本就是「張飛打岳飛」，歡迎大家檢視。

農委會公開2009年研究報告後，9月5日週刊再爆料，其中60頁的子報告中，有近半內容移花接木自工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）所進行的研究報告。對此，張善政隨即回應，「在著作權法裡面，定義是『合理使用』」，再度駁斥抄襲。事後張善政更質疑民進黨桃園市黨部發送相關黑函，決定按鈴提告，張善政說：「善良不代表好欺負」。

出席活動送紅包涉賄？造勢靠動員？紛創張善政網路聲量第2、3名

張善政第二名、第三名的網路熱門議題，分別是參加敬老活動頒發摸彩商品或紅包，遭到指控賄選，網路討論數約1萬9,021筆，以及10月起的造勢場合，遭對手酸是動員來的等，共約8,253筆。

張善政9月30日遭到平面媒體爆料，9月25日參加國民黨桃園市議員舒翠玲舉辦的「重陽敬老藝術展演」，期間舉辦摸彩活動，獎項除了有電視、小家電，還有200元至1,000元不等的現金紅包獎，當時張善政受邀上台頒發獎項，現場還有人高喊當選，被質疑有賄選之嫌。台灣基進黨桃園市議員參選人藍士博赴桃園地檢署，按鈴控告張善政違反選罷法。張善政則反嗆相關指控是「抹黑」，還向蔡英文總統喊話，「要抓我，現在就來吧！」對於張善政的回擊，國民黨台北市前議員羅智強隨即在臉書發聲相挺，「這樣吧，抓一送一，抓張善政，送羅智強，我自首，請民進黨把羅智強也抓起來，因為我也曾應邀參加摸彩並提供彩品。」對於遭控賄選一事，張善政砲火相當猛烈，引起網路熱議，創造不少聲量。

另外，從10月7日起，開始有媒體點名張善政造勢場合冷清，鐵票區生鏽，到了10月9日南區競選總部成立，又被酸現場沒什麼人，但YouTuber「風導」釋出張善政造勢現場的空拍畫面，畫面中現場擠滿群眾。10月22日張善政的北區競總成立，現場一度喊出約2萬人到場支持，鄭運鵬則酸「很多都是動員來的」，網紅四叉貓也說，估算不會超過5千人；但桃園市議員詹江村事後釋出空拍影片，有網友看完表示「人山人海」。

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image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

堅下鵬上震撼彈！鄭運鵬挺進選戰前線 網路聲量飆近20萬筆

桃園市長選戰話題始終不間斷，無論是林智堅參戰，或是鄭運鵬接替新竹市前市長林智堅挑戰桃園市長寶座開始，外界皆給予高度關注。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月30日～2022年10月27日）近三個月網路聲量討論，鄭運鵬代替林智堅站上第一線參選，相關網路聲量高達19萬5,238筆，最高點落在8月12日，身兼民進黨主席的蔡英文總統與林智堅先後在臉書宣告「換堅」止血，鄭運鵬也表示接受選對會徵召代表參選，引起相當高的討論；隨後林智堅的台大和中華大學論文遭到雙殺，當初鄭運鵬站上火線力挺林智堅，並幫忙說明澄清「原創」，也遭到網友酸「你的良知呢」。

「鄭寶清參選、胞兄抺黑高虹安」 鄭運鵬聲量靠「好鵬友」？

鄭寶清脫黨參戰不僅讓民進黨桃園市選情蒙上陰影，導致部分綠營支持者分裂，同時也讓鄭運鵬在相關議題的網路聲量居高不下，討論數高達2萬9,613筆。深耕桃園多年的鄭寶清酸批，「走了一個抄襲，又來一個挺抄襲的」，為了宣示自己參選的堅定決心，鄭寶清於8月27日「董事長開講」網路直播節目中，公開宣布參選桃園市長，直接衝擊影響鄭運鵬選情。對於一連串的事件風波，鄭運鵬回應，此時民進黨在桃園更需要團結。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月30日～2022年10月27日）近三個月數據顯示，鄭運鵬胞兄批評高虹安，衝上鄭運鵬個人的網路聲量第三名，約7,433筆。根據媒體報導指出，有綠營側翼指稱，高虹安考上北一女是方濟中學插班考上的，所以是過水洗北一女學歷；並稱高虹安父母和國民黨高官疑有重要人脈關係，所以高虹安是利用特權插班進入北一女，也不是北一女樂儀旗隊。種種爆料事後都翻車，高虹安親自出現召開記者會，並出示證據自清。對於這些傳聞說法，陸續被網友起底追蹤來源，其中一個散布高虹安相關假訊息的深綠粉專《難攻大士》背後經營者，更被爆出是鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻，網友大酸「記得去問鄭運鵬，對親哥哥造謠有什麼感想」。胞兄身分被起底之後，鄭運鵬回應，「自己的哥哥是超過50歲的成年人，對很多事都有個人看法」，認為整件事件是硬扯到他哥哥。並強調哥哥是成年人「並未幫我輔選」，兄弟倆也未討論政治，對於鄭運鵬這番說法，有網友認為是「切割哥哥」而引起熱議。

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image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月30日至2022年10月27日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『張善政、鄭運鵬』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

2022大選 鄭運鵬 張善政 桃園市長

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