選前1個月當選預測：藍奪15縣市、綠5縣市！民眾黨、無黨籍各拿1縣市

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文/陳宣懿

2022九合一大選進入倒數一個月，全台22縣市各黨參選人拚盡全力，比較選前兩個月和選前一個月當選預測席次，藍綠白各自的席次沒變，但連江縣預測當選人變動。國民黨罕見地在連江縣推出兩位候選人王忠銘與曹爾元，兩人的預測當選率互相緊咬，選前兩個月時，預測當選人是王忠銘，但選前一個月預測當選人變成曹爾元，可以看得出連江縣國民黨推出的兩位候選人戰況激烈。對此，台大政治系副教授彭錦鵬認為，連江縣屬深藍選區，選情相對單純，基本上推誰都會勝選，因此國民黨不需得罪任何一個候選人。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站28日最新公布預測當選率顯示，全台22縣市國民黨可拿下15縣市、民進黨5縣市、民眾黨1市以及無黨籍1縣。

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苗栗縣長之爭！現任立委、縣長表態支持 鍾東錦脫黨參戰當選率最高

22縣市首長預測的當選名單，苗栗縣是全台唯一一席由無黨籍候選人勝選。今年的苗栗縣長選情空前激烈，國民黨提名前水利會長謝福弘參選，而原本是國民黨籍的鍾東錦，則以無黨籍縣長候選人身分參戰。身為現任苗栗縣議會議長的鍾東錦基層實力雄厚，順利整合藍營基層後，棄保效應也逐漸發酵，鍾東錦除了獲得國民黨立委陳超明公開表態支持，現任縣長徐耀昌也為鍾東錦站台。《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」28日公布數據顯示，鍾東錦當選率33.3%，不僅領先民進黨候選人徐定禎的27%，同時也贏過謝福弘的20.8%。此外，這回苗栗縣長選戰，「女兒牌」似乎也成為亮點之一，徐定禎狂推辣模女兒「里唯」，鍾東錦女兒鍾可可也多次替爸爸站台，紛紛引起不少討論。

遭綠營圍剿聲勢不墜！高虹安當選率持續居冠 有望替民眾黨拿下新竹市

新竹市長候選人高虹安正式參選之後，不僅話題不斷，更頻頻成為綠營的鎖定目標。從戰學歷事件到論文遭質疑抄襲以及近期被點名的兼職風波，被對手陣營圍剿之後，高虹安的人氣和知名度也隨之增加，意外地讓新竹市長選舉成為全國焦點。對此，政大新聞學系教授馮建三分析，在立委柯建銘要求調閱資料之後，資策會立場與先前不同，開始攻擊高虹安，因此不少網友和民眾，開始懷疑民進黨介入資策會。而台大政治系副教授彭錦鵬認為高虹安形象、口才好，比國民黨林耕仁表現更為突出，加上傳出「民進黨全黨打一人」，引起地方反彈，因此高虹安當選率穩定領先。《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」28日公布的高虹安當選率37.1%，贏過對手民進黨候選人沈慧虹的31.7%跟國民黨候選人林耕仁的31.3%。未來高虹安能否帶動民眾黨議員選情，成為黨內「第二顆太陽」，值得持續觀察。

澎湖縣長戰況激烈！縣長賴峰偉現任優勢不明顯 民進黨陳光復當選率居冠

一般而言，現任縣市首長欲爭取連任較具優勢，但離島的澎湖縣目前似乎不太適用。今年九合一大選，澎湖縣長之爭藍軍分裂，形成「三腳督」格局，國民黨籍的現任縣長賴峰偉欲拚連任，卻遇到原本也是國民黨籍的馬公市長葉竹林以無黨籍參選，而民進黨則提名前澎湖縣長陳光復。賴峰偉不僅要對戰民進黨的強勁對手，還得面臨「前黨內同志」瓜分票源，賴峰偉腹背受敵。透過《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」28日公布的當選率預測，現任縣長賴峰偉預測當選率37%，微幅落後民進黨陳光復的38.2%，但兩人差距僅1.2%，賴峰偉最終反超也不無可能。其中，值得一提的是，今年九合一大選是賴峰偉第四度參選澎湖縣長、第二次爭取連任，陳光復則是第五度參選澎湖縣長，兩人今年是第三度對決，這都創下澎湖自治史新紀錄。

國民黨推兩人選搶攻連江縣長！ 曹爾元、王忠銘陷拉鋸戰

歷年選情較冷的連江縣，今年意外屢屢登上新聞版面。國民黨本次報准連江縣前副縣長王忠銘與前地政局長曹爾元共同角逐，形成「同披藍袍，黨內互打」的狀況。《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」28日公布曹爾元當選率39.3%、王忠銘38.8%，兩人僅差距0.5%。而連江縣另一個亮點是民進黨首度在連江縣推派人選，由黨部主委李問參戰。為了搶攻選民支持、創造話題，李問還特地幫自己裝扮成馬祖特產「淡菜」跑行程，李問的「淡菜男孩」形象深植連江民眾心。此外，李問還推出黃魚氣球，他說，「這次民進黨有10人參選，黃魚是集體行動，跟民進黨在馬祖宣傳理念一樣，團結而且有力。」

儘管國民黨在連江縣提名兩人，但按照其藍大於綠的基層選盤和基層實力，即使「藍藍互相分票」，民進黨預測當選率依舊落後。對於連江選情，國民黨信心滿滿不是沒道理。2020年立委選戰，國民黨派出立委陳雪生與國民黨前立委曹爾忠競爭，藍營分裂狀況下，第一次代表民進黨參選立委的李問拿下11.7%的票，而陳雪生與曹爾忠競爭激烈，最後陳雪生以2,938票（49％）贏過曹爾忠的2,198票（36.6%），目前王忠銘和曹爾元互相選情緊咬不放，誰能勝出還有待最後結果。

「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」當選率每日更新 新增三指標

《網路溫度計》擁有強大數據資料分析能力，推出「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」提供民眾更完整、詳細的選情資訊與參選人當選預測。《網路溫度計》2014年首次以獨家專利「參選人當選預測模型」推出「選戰溫度計」，更在2018年縣市長選舉中，百分百精準預測六都市長當選結果。大數據營運長蔣志薇表示，今年特別以「為台灣讚聲」為主軸，除每日更新選民最關心的「最新預測當選率」外，更新增「好感分數」、「討論強度」、「擴散廣度」等三項社群熱度，希望民眾多關心公眾事務，了解參選人推出的政見，在年底投下神聖的一票。

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