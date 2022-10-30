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從里長、議員再戰市長！謝龍介拚翻轉當選率35% 黃偉哲49.5%

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為了爭取更多支持，謝龍介拋政見，提出補助鄰長每月兩千元交通費政見，強調當選一年內實現否則辭職。聯合報記者吳淑玲／攝影
為了爭取更多支持，謝龍介拋政見，提出補助鄰長每月兩千元交通費政見，強調當選一年內實現否則辭職。聯合報記者吳淑玲／攝影

image source：選戰溫度計

文/陳宣懿

選戰進入最後倒數一個月，台南市長選舉藍綠大打民調戰，國民黨市長候選人謝龍介引用網路媒體《菱傳媒》民調表示，「只落後台南市長黃偉哲8%，有信心逆轉勝。」為了爭取更多支持，謝龍介拋政見，提出補助鄰長每月兩千元交通費政見，強調當選一年內實現否則辭職。

除了網路媒體民調之外，民進黨台南市黨部26日公布委託趨勢民調公司所做的的民調，稱54.4%市民希望黃偉哲連任，17.3%市民希望謝龍介擔任台南市長。對此，國民黨台南市黨部批評，「這是民進黨的認知作戰。」文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，「台南市完全沒有懸念 會是黃偉哲當選。」鈕則勳教授表示有三點原因，第一，因為現在選戰熱點不在南部，而是在新竹、雙北，就算謝龍介有造勢能力，但可能也搶不到太多新聞版面；第二，台南是綠色大本營，民進黨絕對佔優勢；第三，黃偉哲有現任優勢，可主打政績牌。中山大學政治所教授廖達琪觀察分析，除非謝龍介達到韓國瑜2018年選高雄市長的風潮，不然以目前局勢來看，要贏過黃偉哲恐怕尚有難度。 

謝龍介在民調上落後黃偉哲，目前除了勤跑行程拚陸戰之外，網路空戰同樣積極經營。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站27日最新公布的資料顯示，台南市長候選人當選率預測，民進黨台南市長候選人的黃偉哲居於領先，當選率為49.5%，國民黨台南市長候選人謝龍介當選率35%，無黨籍參選人許忠信、林義豐當選率分別為7.9%、7.7%。

進一步比較分析，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」9月22日選前60天公布數值，當時黃偉哲當選率為44.7%，如今選前一個月當選率增加為49.5%。而謝龍介選前60天的當選率為25.5%，經過一個月努力之後，大幅成長至35.0%。

台語天王「龍介仙」網路聲量居冠 臉書直播粉絲溫度衝第一

觀察分析四位台南市長參選人相關數值熱度的表現，謝龍介的網路聲量共有3萬9,911筆，好感分數75.61%，討論強度每則貼文達48則留言，謝龍介是四人中表現最佳；另外，在粉絲溫度的粉專觸及人數3萬7,219人以及59萬484互動數（包含按讚數、留言數和分享數），也是位居第一名。力拚上位的謝龍介，從政資歷大約30年，一路從基層里長，當到現在擁有全國知名度的台南市議員，更被稱為台語天王「龍介仙」。選戰倒數時刻，謝龍介每天拜票行程滿檔，臉書還會同步直播掃街拜票畫面，替自己開話題，增加與網友互動，目前謝龍介臉書粉專粉絲數35萬人，比黃偉哲的30萬人還要多。

黃偉哲秀政績牌冷處理爭議事件！保守打選戰預測當選率居冠

謝龍介和無黨籍台南市長候選人許忠信猛打的市府弊案和線民案，因為沒有具體的偵辦進度，加上黃偉哲專注於市政，不隨之起舞冷處理，因此並未重傷黃偉哲的支持度。目前黃偉哲的當選率持續領先，除了強打政績牌，邀請蔡英文總統站台之外，選戰策略上也趨於「守勢」，臉書上大多為市政會議、市政行程或台南美食介紹，少了少了劍拔弩張的選戰議題，因此話題性相對減少許多。隨著選戰進入短兵相接階段，在台南市擁有超高支持度的台南市前市長賴清德，是黃偉哲和綠營市議員們期待的超級大母雞，何時回台南輔選，可能將會掀起一波選戰高潮。

「虧雞福來爹」電音趴吸年輕選票 許忠信攻打「線民案」

無黨籍台南市長候選人林義豐主打年輕選票，4年前他參選台南市長失敗，今年「虧雞福來爹」再度捲土重來。林義豐推出「生子送房子」政見，生育三胎含以上免費住社會住宅7年，而且每胎補助5萬元。林義豐還宣布11月25日舉辦「瘋狂星期五國際音樂節」，邀請大家一起來參加DJ電音趴，誓言要做台南市民最大的後盾。而許忠信與台北市長候選人蘇煥智，以及無黨籍桃園市長候選人鄭寶清發起「台灣二次民主運動連線」，喊出「拒絕沉淪、再造台灣」口號。許忠信指出，他從歷史檔案中看到一位政要，大學時代當線民，還是一位評價積極的線民，竟然可以成為台南市長候選人，呼籲民眾全力支持台灣二次民主運動連線。兩位無黨籍候選人成功瓜分他人選票，影響選情不無可能。

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