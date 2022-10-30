無人機干擾造勢 盧秀燕陣營舉發

國民黨主席朱立倫原訂前晚搭機為台中市長盧秀燕輔選，但因無人機干擾班機降落，導致壓軸演講缺席。無人機事件引爆選舉攻防，盧秀燕陣營昨向警方舉發，對手陣營利用不當手法，流傳不實照片，但未指明「對手」是誰；民進黨台中市長候選人蔡其昌陣營表示，呼籲回歸正規選舉。

無人機干擾事件頻傳，恐成影響選戰的因素。國安局長陳明通日前表示，在安全考量下，不鼓勵二○二四總統大選各候選陣營使用無人機群機表演。盧秀燕前晚在沙鹿舉辦造勢晚會，朱立倫因班機遭無人機干擾而錯過登台時間，無人機不只干擾清泉崗機場空域，警方在造勢現場也驅離三架次無人機。

交通部民航局台中站主任張瑞澍昨證實，前晚確實在機場周邊偵測到一架無人機，人員也準備干擾槍前往驅離，但後來未發現該架無人機，共影響一航班延誤起降約半小時。民航局自二○二○年於松山機場試辦無人機防制系統，之後也將在高雄機場及台中機場陸續建置，以防止類似無人機干擾事件再發生。

台中市長盧秀燕（圖）競選總部昨向警方舉發無人機干擾造勢。記者趙容萱／攝影

盧秀燕表示，希望正面選舉，大家遵守國家法律，人潮聚集處不能使用空拍機，以免造成危險。蔡其昌說，法律對飛行器有相關規定，應依照規定辦理；如果他是朱立倫，他會提早出發，以免延誤行程。

民進黨市長候選人蔡其昌呼籲，選舉還是要回到正規。記者洪敬浤／攝影

無人機事件成熱門話題，有網紅直指盧總部自己出動四架空拍機，造成朱立倫無法降落參加晚會。盧秀燕競選總幹事顏文正與新聞媒體部主任林谷隆昨向清水警分局偵查隊報案舉發，發現有不詳人士使用空拍機拍攝造勢晚會，違反民航法相關規定。

國民黨北市前議員羅智強在臉書質疑，空拍機來自綠營側翼，因為在綠營支持者群組有貼出違規的空拍照。顏文正指出，造勢活動照片出現在對手支持者群組，「懷疑對手陣營是否利用不正當手法，流傳活動還沒開始的照片，汙衊人數稀少或說晚會還沒結束就跑了一堆人」。

盧競總強調，太平、沙鹿兩場造勢晚會沒有出動空拍機，太平場是借用高樓頂樓拍攝，而沙鹿場是出動吊車拍攝，但現場都發現有不明空拍機升空，依民航法規定，從事遙控無人機飛航活動不得於人群聚集或室外集會遊行上空活動。

盧陣營提告後，蔡其昌總部副發言人林俊裕說，相關群組並非蔡其昌官方社群，任何人都可以成立群組，盧秀燕支持者也常在網路群裡攻擊、抹黑蔡其昌，希望盧秀燕選舉還是要回到正規。

無人機玩家分析，盧秀燕沙鹿造勢晚會位於運十九棒球場，並非禁航區，但無人機要夜間飛行，又在人群上空，得先取得證照，還要依規定事先提出申請，才能出動無人機。