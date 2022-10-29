陳其邁連夜關心大林蒲 柯志恩促市府應更積極

大林煉油廠火警，高雄市長陳其邁昨天馬不停蹄安檢廠區設備，深夜關心里民還去查看工程，平均僅睡4小時。國民黨參選人柯志恩回應，大林蒲居民24小時都睡不好，市府應更積極。

中油高雄大林煉油廠27日晚間發生氣爆火警，鄰近大林蒲地方里民擔憂生命財產安全。對此，陳其邁昨天中午除率市府局處首長前往大林煉油廠全面體檢中油設備，晚間在選舉行程後再前往大林蒲關心當地里民訴求，最後又趕往高雄火車站站東路了解工程進度，今天一早還前往議員李順進競選總部成立大會，行程滿檔。

對此，陳其邁會前接受媒體聯訪表示，昨天晚間特別跟大林蒲鄉親及6個里里長座談，就是為報告最新安檢進度，另一方面也再深入了解大林蒲問題還有遷村議題。遷村議題事實上已親自召開3次會議，也跟中央協商請求支持。保證在市長任內會跟大林蒲居民站在一起，所以行程結束後大概是晚上近10時，也讓大家比較心安。

陳其邁說，昨天大林蒲座談結束後又前往站東路查看工程進度，但自己大概都凌晨2時入睡，清晨6時起床，平均大概睡4個小時，有時候碰到突發狀況就沒有休息。但生理時鐘已調成這樣，要調回來很困難。若有局處首長傳了什麼還會開始動腦筋睡不著，「當市長就是家長，在顧家持家，這裡操勞那裡操勞」。

對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午前往議員蔡金晏競選總部成立大會則回應，據了解高市府過去1年對大林煉油廠開罰4次，但顯然還是罰不怕，甚至中油曾信誓旦旦說大林煉油廠不會再有事情發生，承諾完全跳票。

柯志恩質疑，對大林蒲居民來說是24小時都沒有辦法心安。不是市長震怒就有辦法解決的，罰也罰了、震怒也震怒了，居民還是在恐慌當中。市府應該拿出更積極動作。

此外，柯志恩也認為，高雄治安最近非常不平靜。包括當街砍人事件、酒駕竟然撞到市長後援會舞台、還有鳳山搶案等，讓市民心慌慌。因此無論是工安或治安，市府除了震怒之外，應該拿出更積極做法。

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