日學者預測大選結果 矢板明夫：陳時中若第3「全球教科書重寫」

距離九合一大選不到30天，台北市長候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊「三角督」選情備受關注，日前被譽為「神人級學者」的日本學者小笠原欣幸預測國民黨可拿下15席縣市首長，民進黨則是5席，台北市長則是由蔣萬安當選，對此，另一位日本資深媒體人矢板明夫則認為綠營這次應是「坐4望12」，最終能獲得8席左右、國民黨「坐10望17」，可能獲得12或13個席位。

矢板明夫在臉書指出，「國民黨沒有類似韓國瑜那樣的政治明星，而且來自對岸的威脅越來越大，在這樣的情況下，我不太相信台灣的選民會把絕大部分選票投給在野黨」。

他觀察台北市長候選人陳時中民調多位於第三名，「我認為，這極有可能是為了誘導淺綠民眾『棄陳保黃』的一種政治操作」，並直言民進黨現在是全面執政的執政黨，陳時中又是擁有超高知名度的防疫指揮官，功勞和苦勞全民有目共睹。

他認為，陳時中在金錢、女性的問題上，也沒有任何醜聞，「如果在目前這種在野黨分裂的情況之下，他（指陳時中）連第2名都拿不到的話，可能全世界的政治學教科書都要重寫了」。

最後他也表示這場選舉最關鍵的還是台北市長的選舉結果，「在對岸強大的軍事壓力下，台灣的本土派勢力能否勝出，也是國際社會最關心的事情」。