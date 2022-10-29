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今將參加同志大遊行 黃珊珊：建構平權是北市既定政策

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)和民眾黨市議員候選人陳宥丞(右)今天到台北花市拜票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(左)和民眾黨市議員候選人陳宥丞(右)今天到台北花市拜票。記者徐偉真／攝影

同志大遊行今天登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊下午將參與遊行。黃珊珊說，她當副市長時每年都到，這是台北市的既定政策，且同婚合法性也是北市府聲請釋憲，北市府怎可能不支持。

黃珊珊一早到內湖的台北花市拜票，活動後接受媒體訪問。

黃珊珊說，她當副市長時同志遊行每年都到，她仍是台北市性平委員會主任委員，每兩個月還開同志聯繫會報，同志是台北市他們建構的一個平權城市，是北市的既定政策，同婚合法性也是台北市政府聲請釋憲，台北市政府怎麼可能不支持。媒體追問國民黨候選人蔣萬安沒參加，黃珊珊說，參加同志大遊行本來就是自己的自由，任何人的自由都予以尊重。

媒體詢問黃珊珊明天可能參加救國團遊行，黃珊珊說她還沒看到明天行程，不過明天有造勢大會，她會以造勢大會為主。

2022大選 同志遊行 黃珊珊 台北市選舉 台北市長

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