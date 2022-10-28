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代替傳統造勢 蔡其昌辦藝文活動：打造台中文化城

中央社／ 台中28日電
蔡其昌今晚出席潭子區得天宮幸福親子藝文季活動，沿途受到親子熱烈歡迎。記者林佩均／攝影
蔡其昌今晚出席潭子區得天宮幸福親子藝文季活動，沿途受到親子熱烈歡迎。記者林佩均／攝影

選戰倒數，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天到潭子區舉辦藝文活動，一改傳統選舉多舉辦造勢晚會，蔡其昌表示，透過實際行動把台中打造為文化城。

蔡其昌今天前進台中市潭子區，與爭取連任的台中市議員蕭隆澤、周永鴻一同舉辦「蔡其昌X九天《廟會狂響》晚會」，邀請九天民俗技藝團表演。

蔡其昌表示，已連續8年舉辦幸福親子藝文季，對藝文活動的重視是存在自己從政的DNA中，不是只有選舉期間才舉辦，過去也促成數位故宮到港區藝術中心展演以及設立海灣繪本館，為海線地區增加藝文活動，希望透過實際行動把台中打造成為文化城市。

蔡其昌強調，未來若當選市長，對藝文發展與古蹟建物整修會加倍用心，讓台中重新回到「文化城」的美名，許多應該被保留、再利用的歷史建築與古蹟，透過政府的力量進行整治、翻新，增加更多的展演空間、設置城市博物館及留下國家級的漫畫博物館。也要打造台中獨立音樂基地，喚醒台中的搖滾魂，促進台中藝術文化產業整體發展。

蔡其昌明天將在外埔區舉辦行動派音樂晚會，邀請多名藝人等與民同樂，接下來陸續到各區舉辦音樂晚會，盼讓台中的選舉有別於以往的緊張氛圍，也能充滿藝文活動。

2022大選 台中市長 蔡其昌

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