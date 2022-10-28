快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

澎湖縣長選戰 藍綠參選人為投資案交鋒

中央社／ 澎湖縣28日電
澎湖縣長選舉，藍綠陣營今天交鋒，國民黨澎湖縣長賴峰偉（圖）抨擊重光BOT案黑幕重重，質疑民進黨澎湖縣長參選人陳光復與遠航簽不平等條約」。聯合報系資料照／記者王昭月攝影
澎湖縣長選舉，藍綠陣營今天交鋒，國民黨澎湖縣長賴峰偉（圖）抨擊重光BOT案黑幕重重，質疑民進黨澎湖縣長參選人陳光復與遠航簽不平等條約」。聯合報系資料照／記者王昭月攝影

澎湖縣長選舉，藍綠陣營今天交鋒，國民黨澎湖縣長賴峰偉抨擊重光BOT案黑幕重重，質疑民進黨澎湖縣長參選人陳光復與遠航簽不平等條約，陳光復駁斥指控，反擊賴任內是否有圖利廠商。

爭取連任的澎湖縣長賴峰偉競選總部今天針對「重光度假村BOT案」，抨擊陳光復任內與遠航樺澎公司簽訂「不平等條約」，縣府原可無償取回土地及地上物，最後卻須支付BOT案鑑價金額60%，世上哪有受害者賠償違約方的道理，令人質疑陳變相掏空縣庫。

賴峰偉競選總部表示，依契約規定，樺澎在2015年1月30日簽約後1年內必須取得建照並開工，但一直拖到2016年6月21日才取得建照，2016年11月11日申報開工，足足延遲了9個多月。依規定應開罰，陳光復為何沒有處置，有無護航？

陳光復今天駁斥賴峰偉指控，說明遠航投資案，因澎湖位處離島，營建成本較高，長年難以吸引廠商投資，基於澎湖的招商引資以及發展需求，歷年來招商常以提高互惠模式，促使投資案盡早實現，並比照青灣仙人掌公園ROT等案，設有買回條款，避免投資方血本無歸，是基於合約雙方平等的條款，遠航投資案亦是。

陳光復反擊指，賴峰偉任內積極為湄京集團收購風櫃土地，是否是圖利廠商？現今湄京集團何在？亦大力為大澎湖投資案開闢聯外道路，如今道路閒置，大澎湖集團又何在，是否也是圖利財團？要求賴要鄉親交代清楚澎湖這2大奇案。

陳光復表示，賴峰偉指責對手之前，先讀熟合約，理解合約精神，同時解釋自己所引起的投資疑雲，胡亂指責只會讓選手看破手腳，讓人想起過去的作為是何等荒謬。

2022大選 澎湖縣選舉 陳光復 賴峰偉

延伸閱讀

澎湖縣長選戰 藍陣營砲火互轟綠跑基層

「澎湖女兒」成女視帝！陳亞蘭被爆料昔排斥歌仔戲原因

澎湖高手在民間 賴峰偉允保存傳統「躐蝦仔」漁法

澎湖國旗風箏飛揚 賴峰偉許下台海穩定等3願望

相關新聞

蔣萬安批「太上衛福部長」 陳時中回嗆過分

本報獨家報導，衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝夜會民進黨台北市長候選人陳時中。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨批，衛福部已經變成...

選戰觀察／綠營社群的人氣王vs.尷尬王

昨晚民進黨社群之夜是年輕人舞台，綠營政治明星熱度大不同，壓軸登場的蔡英文總統最受歡迎，氣氛High到最高點，蔡英文數度要...

新聞眼／薛瑞元夜赴競總 黨國界線模糊化

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝等官員夜赴民進黨台北市長候選人陳時中競選總部。薛瑞元等人雖否認「密會」陳時中，聲稱只...

搶攻青年票 陸戰、空戰過招

選戰倒數不到一個月，民進黨以一周一主軸方式全力衝刺，本周主軸為「青年」。昨天黨中央舉辦訴諸年輕族群的「社群之夜」登場，蔡英文總統親自領軍，以「人蔘轉大人」為主題，除了號召年輕朋友投票，「轉大人」更代表要爭取十八歲公民權意義。

盧秀燕沙鹿造勢出現空拍機擾 警用電磁干擾器引導2機飛離

爭取連任的台中市長盧秀燕，昨晚在沙鹿運19球場舉行海線聯合造勢大會，原定壓軸的國民黨主席朱立倫指有4架無人空拍機在降落航...

今將參加同志大遊行 黃珊珊：建構平權是北市既定政策

同志大遊行今天登場，無黨籍台北市長候選人黃珊珊下午將參與遊行。黃珊珊說，她當副市長時每年都到，這是台北市的既定政策，且同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。