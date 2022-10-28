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「他帶陳時中闖是一大敗筆！」 沈富雄批綠營打選戰從上到下不及格

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長候選人陳時中。 圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市長候選人陳時中。 圖／聯合報系資料照片

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，最後由周春米代表參選，而落敗的莊瑞雄則成為台北市長候選人陳時中的競選發言人。對此，前民進黨立委沈富雄認為這種操作方式很奇怪，怎麼會讓初選落敗的人帶著陳時中到處闖，甚至直呼「這是一個敗筆！」

沈富雄昨（27）日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，這次的九合一大選，民進黨只有在屏東縣長選戰，整體是有進行像樣的初選，因為三位候選人都沒有不好，也都沒有黑道身分，而且勢均力敵，派系之間的角力很強，所以蔡英文總統不敢動它。

針對初選落敗的莊瑞雄來台北當陳時中的發言人，還帶著他到處闖，沈富雄傻眼表示「這個很奇怪，這也是一個敗筆！」沈富雄直言「台北人需要你（莊瑞雄）嗎？」講話方式盛氣凌人，在屏東也許可以，但在台北，除了深綠裡頭還有人欣賞，其他有加分嗎？接著，沈富雄表示民進黨這次的選戰，從上到下，各種細節也好、大格局也好，都是不及格的。

對於日本學者小笠原欣幸26日在臉書的發文，預估22縣市長選舉的結果是民進黨5席、國民黨15席、民眾黨1席、無黨籍1席。沈富雄表示基本上都同意小笠原欣幸的看法，而且和他的看法也幾乎是完全一致。

2022大選 台北市長 陳時中 沈富雄

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