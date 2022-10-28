桃市府局長上班發臉書封張善政紅資本？張辦：荒廢市政

桃園市府資科局長余宛如今天在臉書發文，評論國民黨桃園市長候選人張善政擔任國際知名電影特效公司「數字王國」執董，要張善政說明自己與該公司的關係。

張善政競辦發言人曾俊豪今中午指出，鄭文燦市長忙著幫鄭運鵬輔選，荒廢市政，底下的政務官有樣學樣，上班時間發臉書，競辦對於個人言論一項持開放立場，但請「余局長」不要領納稅人的薪水，做「余宛如」想做的事，違反行政中立還如此明目張膽，令人傻眼。

曾俊豪說，張善政在數字王國擔任無給薪的執行董事，初衷很單純，就是希望讓台灣的動畫製作人才，有機會跟好萊塢接軌，但外界卻刻意放大該公司股權。試問，既然是跨國公司，股權當然來自四面八方，如果不懂國際商場遊戲規則「可以請教鄭運鵬」，以鄭過往在大陸經商的經驗，相信有很多事情可以分享。

另外，對於余宛如稱張善政是「紅色資本門神」，曾俊豪建議余宛如做一下功課，早在2020年，桃園市府主辦「未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」前導論壇時，就邀請數字王國高層與會暢談5G前景。照這個邏輯，余宛如口中的「紅色資本」早就被鄭文燦開國門引入，當年的資科局長陳崗熒還上台演講，這些事情，余宛如難道不發篇臉書抨擊一下？

曾俊豪表示，鄭文燦顧著幫鄭運鵬輔選，荒廢市政，底下的政務官有樣學樣，資科局長上班時間發臉書討論政治議題，是不是形同輔選，違反行政中立，市政府不查嗎。

張善政上午在龜山區受訪時表示，他擔任數字王國執行董事，不必刻意去宣傳、渲染，維基百科上面寫的非常清楚，全世界的人都看得到，所以重點不是他要不要講他擔任某某公司的董事，重點是他已經早就默默利用數字王國的管道，讓年輕人跟國際連結。