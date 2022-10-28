陳時中批台北交通 黃珊珊回批「影片本身」一大堆問題

民進黨台北市長候選人陳時中昨公布推廣交通政策影片，稱台北晚上燈光不足，被發現影片拍攝地多在台北市內湖區。在內湖南港連任多屆議員的無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，不要以偏概全，號誌有問題就處理，陳時中連影片都有問題，有漏網鏡頭還有不該入鏡的人，這才是問題。

陳時中的影片指台北晚上燈光不足，路標難以看清，也說要檢討兩段式左轉，被發現影片拍攝地多在內湖。黃珊珊今天一早到大安森林公園和晨運民眾打招呼，並接受媒體訪問。

黃珊珊說，不應該以偏概全，台北市的里長和議員每個人都很認真，若說號誌有問題就趕快處理、維修，陳時中的影片本來就有問題，連影片都有問題，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的人也入鏡，這才是問題。

至於檢討兩段式左轉，黃珊珊說，兩段式左轉其實每個路口都有長期檢討，有些地方的確有安全性的問題，都有錯過流量，現在每個入口都有相關管制，上次機車黨提出的訴求，交通局都檢討，主要還是以安全為主，而不是單純不是一個方式，本來就在檢討，不是現在才檢討。