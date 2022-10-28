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王必勝批高端陸資是烏龍操作 黃珊珊酸：不抗中保台？

聯合報／ 記者徐偉真／台北即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(右2)今天到大安森林公園拜票。記者徐偉真／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊(右2)今天到大安森林公園拜票。記者徐偉真／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在臉書上PO文，指高端疫苗第二期臨床試驗合作廠商的議題是烏龍選舉操作。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天說，那為什麼他們要說疫苗（BNT復必泰）不能進來呢？她質疑是否重要的事情才要抗中保台，不重要的就不用？

黃珊珊今天一早到大安森林公園拜票，並接受媒體訪問。

高端疫苗遭爆二期臨床試驗竟是委託中資公司進行，引發爭議。王必勝日前在臉書稱這項議題是「烏龍選舉操作」，更指「急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打」。

黃珊珊說，那中央為什麼之前說疫苗不能進來，這是雙重標準嗎？還是有重要的才要抗中保台，不重要的就不用？這是什麼標準？她認為還是要標準一致，若外國的東西都不能用、又不查核，那就不要說限制這個東西，不然標準何在？

衛福部長薛瑞元昨晚到民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部。黃珊珊說，她不知道他們談了什麼，她認為行政中立一個標準就好，不要每天講別人，然後自己做的事情自己都覺得沒問題，台灣社會應該要標準一致。

2022大選 黃珊珊 台北市長

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