再批高虹安團隊爭議多 沈慧虹：用人不當如何勝任市長

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天參訪新福源花生醬，針對媒體報導民眾黨對手高虹安的議員候選人葉國文爭議，沈說，葉是高虹安助理、也是現任市議員候選人，這段期間高團隊從酒駕、涉嫌賄選、服務處違建等爭議，都看出高團隊是利益結合、毫無理念，也凸顯高識人不清，這樣的人無法勝任市長工作。

針對林耕仁明天預計在新竹市東區，邀請馬英九、高雄市前市長李四川、台北市前市長郝龍斌聯合造勢。沈慧虹表示，大咖站台確實能鞏固藍營的選票，但選舉最重要還是候選人自己。

沈慧虹也強調，過去20年國民黨讓城市停滯，她和林智堅市長則用8年讓城市向前衝刺，未來她會更努力端出政策、推出城市願景，努力爭取市民認同。

另，針對高虹安指控資策會執行長卓政宏在外兼職，請卓針對這段時間的指控向她道歉，沈慧虹表示，「小偷要警察向他道歉荒謬至極。」她也強調，兼職與否，高虹安口說無憑，拿出證明，一翻兩瞪眼，如果沒有領薪，是否有薪水以外報酬，請高提出稅籍證明，就可以證明一切。

針對媒體陸續報導高虹安助理葉國文身價上億元，卻積欠員工薪資、保費，還涉嫌賄選。沈慧虹說，這段期間葉國文與高虹安團隊其他成員的爭議，從酒駕、涉嫌賄選、服務處違建等，都可以看出高虹安團隊是利益的結合、毫無理念，且高虹安身為民眾黨市黨部主委，識人不清用人不當，這樣的人無法勝任市長工作，高虹安與她的團隊無法讓人民信賴。

此外，昨天蔡英文總統ig貼出女力候選人18歲照片，有人說18歲的沈慧虹看起來很知性，對此，沈慧虹表示，謝謝小編這個巧思安排，讓她回味青春時光，也要呼籲大家，11月26日除了票投5號沈慧虹，請支持18歲公民權，讓台灣民主更進步。