衛福部官員密會陳時中？吳思瑤：是光明正大好友見面

選戰倒數不到一個月，高端近日臨床試驗與陸資爭議疑雲未解，昨晚傳出由衛福部長薛瑞元帶隊，包含疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人密會民進黨台北市長候選人陳時中。總幹事吳思瑤今表示，雙方沒談公務，是光明正大的好友見面，吃個簡單晚餐，朋友挺朋友再自然不過。

吳思瑤強調，這不是密會，並未談公務，是光明正大的好友見面，吃個簡單晚餐，來給陳時中打氣加油，如此而已。昨天競總公布12項可以為陳時中做的事，其中之一就是「總部加加油」，歡迎更多的陳時中好朋友可以來陳時中的總部，或是到12區的後援會送暖打氣。

吳思瑤表示，陳時中帶人帶心，和陳時中合作過的人，都有濃烈的革命情感，都成為他的好朋友，這是他重要也特別的人格特質。而選舉選到現在，陪伴在他身邊、站出來支持他的朋友也越來越多。

吳思瑤還暗酸台北市長柯文哲，她說有人是為了選舉跟黑道交朋友，有人選舉選到沒朋友，陳時中是越選朋友越多，「朋友挺朋友」再自然不過，不需要無限上綱，更不需要雞蛋裡挑骨頭。