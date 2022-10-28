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衛福部官員密會陳時中？吳思瑤：是光明正大好友見面

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
衛福部長薛瑞元昨天與防疫團隊前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部引發爭議，陳時中競選總部發言人林楚茵（左起）、競選總幹事吳思瑤、競總政策小組總召集人管壁玲今天受訪強調，昨天是光明正大替陳時中加油打氣，並非密會。記者林縉明／攝影
衛福部長薛瑞元昨天與防疫團隊前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部引發爭議，陳時中競選總部發言人林楚茵（左起）、競選總幹事吳思瑤、競總政策小組總召集人管壁玲今天受訪強調，昨天是光明正大替陳時中加油打氣，並非密會。記者林縉明／攝影

選戰倒數不到一個月，高端近日臨床試驗與陸資爭議疑雲未解，昨晚傳出由衛福部長薛瑞元帶隊，包含疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人密會民進黨台北市長候選人陳時中。總幹事吳思瑤今表示，雙方沒談公務，是光明正大的好友見面，吃個簡單晚餐，朋友挺朋友再自然不過。

吳思瑤強調，這不是密會，並未談公務，是光明正大的好友見面，吃個簡單晚餐，來給陳時中打氣加油，如此而已。昨天競總公布12項可以為陳時中做的事，其中之一就是「總部加加油」，歡迎更多的陳時中好朋友可以來陳時中的總部，或是到12區的後援會送暖打氣。

吳思瑤表示，陳時中帶人帶心，和陳時中合作過的人，都有濃烈的革命情感，都成為他的好朋友，這是他重要也特別的人格特質。而選舉選到現在，陪伴在他身邊、站出來支持他的朋友也越來越多。

吳思瑤還暗酸台北市長柯文哲，她說有人是為了選舉跟黑道交朋友，有人選舉選到沒朋友，陳時中是越選朋友越多，「朋友挺朋友」再自然不過，不需要無限上綱，更不需要雞蛋裡挑骨頭。

2022大選 陳時中 台北市長

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