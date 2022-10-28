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鄭運鵬掃街拜廟行程多 行程緊湊最後衝刺

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭運鵬今上午至楊梅啟明宮參拜、祈福。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬今上午至楊梅啟明宮參拜、祈福。記者翁唯真／攝影

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今行程滿檔，上午5時就至中壢果菜市場掃街，再轉往楊梅啟明宮參拜，鄭運鵬表示，這2個月來跑了千場行程，也發揮桃園市長鄭文燦精神，一天當3天用，也不特別分藍、綠版圖，但有發現選舉氣氛熱鬧許多。

鄭運鵬今上午至果菜市場掃街，也分享他以前讀書時，時常半夜4點還在念書，因此相當熟悉這樣的作息，最近他也勤奮拜訪市場，相信攤商也感受到這幾年景氣變好，讓桃園持續脫胎換骨，最後1個月希望讓所有的市民都能看到桃園隊。

鄭運鵬強調，所有行程不會刻意分為藍、綠誰的鐵票區，對於各種民調也是會有機構效應落差，一切都平常心看待，不會讓各種民調或傳聞影響，競選的活動也提早規畫，接下來會更加足馬力，可能會安排上百場的市場拜訪，也可能會有全日全路段的車隊掃街，晚上也繼續和大家一起參加大小型的座談會，這段時間比較緊湊，桃園隊會繼續努力，也會當大家的靠山。

鄭運鵬（右）今上午5時許就至中壢果菜市場掃街拜票。圖／鄭運鵬競辦提供
鄭運鵬（右）今上午5時許就至中壢果菜市場掃街拜票。圖／鄭運鵬競辦提供

2022大選 鄭運鵬 桃園市長

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