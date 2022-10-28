鄭運鵬掃街拜廟行程多 行程緊湊最後衝刺

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今行程滿檔，上午5時就至中壢果菜市場掃街，再轉往楊梅啟明宮參拜，鄭運鵬表示，這2個月來跑了千場行程，也發揮桃園市長鄭文燦精神，一天當3天用，也不特別分藍、綠版圖，但有發現選舉氣氛熱鬧許多。

鄭運鵬今上午至果菜市場掃街，也分享他以前讀書時，時常半夜4點還在念書，因此相當熟悉這樣的作息，最近他也勤奮拜訪市場，相信攤商也感受到這幾年景氣變好，讓桃園持續脫胎換骨，最後1個月希望讓所有的市民都能看到桃園隊。