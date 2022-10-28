民進黨控賄選 許淑華抬出神人級學者背書反擊對手抹黑
南投縣長林明溱舉辦卸任感恩說明會贈送泡麵碗，民進黨檢舉林明溱和國民黨縣長候選人許淑華、市長候選人張嘉哲賄選。許淑華今天聲明，不同黨派的候選人都到說明會尋求支持，民進黨也有人參加，蔡培慧陣營混卻淆黑白，扣上賄選帽子，她將研議再次提出刑事告訴，讓抹黑手法受到法律約束制裁。
許淑華競選總部強調，法務部10月18日指出選罷法賄選罪的要件，必須「行為人主觀上有行賄犯意」，且「候選人與選民必須有對價關係」，始能成立。各黨籍候選人到場尋求支持，既無賄選犯意，更無對價關係。何況不同黨派候選人包括民進黨籍都出席說明會，國民黨候選人出席說明會的比率，僅有4.6％到27％，民進黨硬將矛頭指向特定候選人，對同黨人士出席，視而不見。
蔡培慧陣營混淆黑白，部分媒體再杯弓蛇影的胡亂定罪，這些不實指控，許淑華10月25日向南投地檢署，提出毀謗罪及散佈不實謠言意圖使人不當選罪的刑事告訴。蔡陣營再次抹黑栽贓，一行為一罪，一罪一罰，競辦不得以情況下，會研議再次提出刑事告訴；抹黑、栽贓、影射的垃圾手法，必須受到法律約束制裁。
蔡英文總統全國走透透，為民進黨候選人輔選，辦理一場競選活動，號稱上萬人，音響、燈光、舞台，如果再加上遊覽車等等，初步預估一場，可能要200萬以上，目前辦了十多場，以十場計算，經費預估2000萬以上，如果按民進黨的說法，蔡英文恐涉及違反選罷法賄選罪？違反行政中立法？
許淑華強調，2五個多月來，符合選罷法規範，無政黨色彩，社會大眾採信的各家民調，均顯示許淑華大幅領先。就連神人級的日本學者小笠原欣幸，預測南投縣長選舉，也是許淑華穩定當選。需要賄選手法或中央「類政策買票」的一方，是大幅落後的陣營，才可能採取這些抹黑、栽贓手段。
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