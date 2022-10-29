2024暖身！藍綠白大咖「降落」選舉場 誰是輔選王？「他」聲量狂甩柯文哲

image source:FB/韓國瑜、賴清德、柯文哲

文/蔡岳霖

年底九合一大選，不只關係到藍綠白政治版圖的變化，選舉結果更攸關到2024總統大選。副總統賴清德今年搶先在總統府外設立「信賴台灣願景協會」，被外界認為劍指2024；台北市長柯文哲早已表態，朝準備2024選總統方向前進，傳出鎖定台玻大樓當做競選辦公室，柯文哲25日受訪時並未否認，「反正時間到你就會知道」；被點名可能參選2024的政治人物，除了賴清德、柯文哲之外，還包括蘇貞昌、鄭文燦、韓國瑜、侯友宜、朱立倫、郭台銘等等，這些被認為是2024年總統大選的熱門人選，不僅要拚個人網路聲量，今年九合一大選的輔選助攻，更能觀察這些熱門人選的網路討論度，像是「誰現身站台受到關注與討論」、「誰輔選獲得高網路聲量」、「誰是輔選王」等議題，

身兼市長、黨主席！柯文哲「話題多、頻開嗆」近三個月聲量飆至197萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2022年7月27日～2022年10月24日）近三個月統計調查，身為台北市長、民眾黨主席的柯文哲話題不斷，網路聲量飆破197萬筆，讓其他人望塵莫及；比起第二名行政院長蘇貞昌的網路聲量72萬3532筆，柯文哲的網路聲量是蘇貞昌的2.7倍。隨著選舉時間逼近，輔選行程滿檔，柯文哲市政、選務兩頭燒，他的近期聲量最高點落在10月16日台北市豪雨釀災，但當時柯文哲南下輔選被罵爆，同時更因為一句「台北市有SOP」、「關不關水門」等議題持續延燒，讓柯文哲的網路聲量始終居高不下，堪稱「網路聲量王」。

蘇貞昌網路聲量最高點在10月7日，前總統馬英九針對國慶日先在臉書呼籲，總統府看板別再以「Taiwan National Day」作為國慶英文名稱，蘇貞昌赴立院備詢前，接受媒體訪問回嗆馬英文，「對台灣這麼沒感情，也真是讓人刮目相看，讓人覺得荒唐」，引起網路熱議。

高雄市前市長韓國瑜10月才復出輔選，聲量卻在一個月內屢創新高，近三個月加起來54萬6,325筆，連續好幾場輔選活動金句不斷，雖然負聲量高達17萬3,465筆，但同時也能看出韓國瑜話題不斷，討論度相當高。

韓國瑜近期復出聲量狂飆 賴清德墊底僅21萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2022年7月27日～2022年10月24日）近三個月觀察分析，被外界認為是2024熱門人選的新北市長侯友宜，個人網路聲量飆破50萬筆，最高峰出現在9月24日，除了是他首場大型造勢活動，當天也因為遭到對手林佳龍質疑「警大學歷從學士跳博士涉及特權」，對此，侯友宜反擊歡迎檢視，引起不少話題。



桃園市長鄭文燦排名第四， 網路聲量42萬1,199筆，最高點在9月20日，一場地震導致桃園市八德羽球場天花板倒塌，倒塌的直擊畫面更是登上CNN新聞，引起高度關注，對於這場羽球場的意外，鄭文燦表示「營造公司要負最大責任」，更引發輿論熱議。

好一陣子沒現身的鴻海創辦人郭台銘，即使近期鮮少有公開行程，但他的聲量仍有28萬筆，排名第五名。郭台銘近三個月網路聲量最高點是在8月26日臉書，當天郭台銘於臉書發文，針對台南兩位員警殉職表達心中遺憾與不捨，表示將捐一千萬給殉職警家屬，並點名內政部長徐國勇及法務部長蔡清祥難辭其咎，「這件事一定要有人負責！一定要有人下台」。

網路聲量第六名、第七名分別為國民黨主席朱立倫與副總統賴清德，兩人的網路聲量分別獲得約25萬筆及21萬筆，朱立倫聲量最高點落在8月30日接受德國之音專訪，被問及是否會競選總統，朱立倫回應「國民黨會嬴得選舉」，記者繼續追問，但朱立倫卻告知時間到了結束專訪；賴清德網路聲量最高點落在10月2日，陳時中競選總部成立大會，賴清德上台宣講卻表示「台北是疫情的開始」，被外界認為失言，因而引起熱議。

image source:根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

韓國瑜「金句爆發」輔選聲量衝第一 賴清德第三名

個人網路聲量高，除了本身話題性高之外，很可能也因為是現任首長、政府官員，幾乎天天都有新聞版面，但誰才是輔選天王？誰才是站台助選的人氣保證？若進一步從「輔選議題」觀察分析，排名恐怕大洗牌。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2022年7月27日～2022年10月24日）近三個月統計數據，在輔選議題上，韓國瑜以9萬5,348筆網路聲量勇奪第一名，韓國瑜除了幫候選人輔選造勢之外，韓式金句噴發，更是頻頻帶動討論，就連柯文哲也大讚韓國瑜是「標題王」。

柯文哲在輔選議題的網路聲量5萬2,302筆，落後韓國瑜而位居第二名，但有別於韓國瑜在輔選議題的助攻候選人，柯文哲的輔選議題則是圍繞在10月中旬台北豪雨致災，南下輔選惹議，遭蘇貞昌批評「人民比選舉輸嬴重要」。有意挑戰2024的賴清德在輔選助攻的網路聲量上，擠進前三名，其中，不少網友相當關注賴清德幫陳時中站台時兩人的互動，尤其是賴清德致詞時說了一句「台北市是疫情的開始」，引發輿論沸騰，柯文哲不緊點名賴清德政治失言，當時還預言不出12小時就會道歉。

郭台銘輔選只聞樓梯響？ 高虹安：郭董目前沒有站台的規劃

依據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（2022年7月27日～2022年10月24日）近三個月2024總統大選8名熱門人選的輔選聲量比較，行政院長蘇貞昌落在第四名，網路聲量2萬1,425筆；10月2日蘇貞昌赴新北市幫林佳龍站台，兩人第三度合體同框，蘇貞昌當天站台時表示，「我4年前政見，林佳龍來實現」。第五名為新北市長侯友宜，網路聲量2萬1,425筆，輔選聲量最高峰落在10月17日，當天侯友宜按照既定行程到新竹市幫林耕仁輔選，但因為汐止暴雨淹水，即使侯友宜放下輔選工作趕回新北，但因為大雨成災，引發不少抱怨。

國民黨主席朱立倫在輔選議題上的討論為1萬2,032筆，最高峰出現在9月27日，國民黨中央公布中央助選團名單，朱立倫擔任團長，韓國瑜被列為助選團名單，傳出可能與其他縣市首長一起擔任副團長角色。

第七名、第八名分別為鄭文燦與郭台銘，各獲得1萬217筆及3,151筆網路聲量。鄭文燦輔選聲量最高峰是在10月2日替林佳龍站台，結果鄭文燦卻口誤「投給賴清德一票」引起討論；近期幾乎沒有公開行程的郭台銘，在輔選議題的討論度沒有太大優勢，最高峰出現在9月29日，當時因為傳出可能會替子弟兵高虹安站台助選，但是只聞樓梯響，不見人下來，而高虹安也表示「郭董目前沒有站台的規劃」。

image source:根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

2024誰有望征戰？學者：九合一選舉後先刷掉一波人選

東海大學政治系教授沈有忠表示，現在輔選站台幾乎都是由各政黨大頭出來承擔，不論是有心還是無意，檯面上的確可能有潛在2024總統參選人，但等到今年選舉結果出爐，誰輔選有功，誰有人氣便可知分曉，屆時這幾位2024總統大選的熱門人選，可能會先刷掉一波。其中值得觀察的是是柯文哲，沈有忠教授指出，柯文哲需思考卸任台北市長之後，要如何維繫政治舞台。針對韓國瑜輔選聲量衝上第一名，沈有忠表示，從2018年及2020年兩次選舉來看，韓國瑜的支持者是非常死忠，這回再復出幫忙輔選，也再次證明韓國瑜不管在國民黨黨內，還是台灣政壇，還是有一定的聲量。

師大政治系教授曲兆祥認為，韓國瑜是用語言刺激選民反應的政治人物，創造不少韓式金句，能衝上第一不意外；傳出有意挑戰2024的賴清德，此時不積極努力，更待何時，尤其是現在站台輔選，對他個人聲望的確有幫助，若是明年才開始有動作，恐怕會遭到黨內若干勢力干預；相較之下，行政院長蘇貞昌政治動作不多，政治動作也沒有比賴清德大，因此在輔選議題上稍顯落後。不過曲兆祥也強調，距離2024年選舉還有一段距離，現在網路聲量高，與總統大選並無直接關係。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月27日至2022年10月24日。



