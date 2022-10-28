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電視辯論會民進黨僅剩1策略 唐湘龍曝以後在北市恐無立足之地
由三立電視和TVBS共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」在11月5日登場，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊將正面交鋒。資深媒體人唐湘龍認為民進黨只剩鞏固基本盤這個策略，避免棄保太難看，否則以後台北市就沒有民進黨的立足之地。
針對外界高度關注的電視辯論會，蔣萬安因為先前比較沒有參加辯論的經驗，因此至少空出20小時進行相關的備戰演練；陳時中則會針對藍白最愛打的「疫情題」下功夫；而黃珊珊對於市政熟悉度有自信，但政治性議題還需要加強。
對此，唐湘龍昨（27）日在政論節目《少康戰情室》中提到，陳時中和蔣萬安都算新鮮人，因為沒有見過這種武場，而黃珊珊或許政治歷練豐富一點，但這種辯論場大概也算第一場。唐湘龍認為外界可以當作看熱鬧，就是一場三個人的表演。
此外，唐湘龍直言民進黨的策略只有一個，就是盡力鞏固基本盤，避免棄保太難看，無論如何都不能讓陳時中變成另一個姚文智，「否則以後台北市就沒有民進黨的立足之地，會繼續泡沫化下去」。
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