蔡英文2024總統大選會挺誰？曾冠球：能做到「兩件事」的人

隨著年底九合一逐漸逼近，2024總統大選也備受關注，外界紛紛猜測總統蔡英文究竟會挺誰。台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球，今（28）日接受《中評社》訪問時表示，誰能讓蔡英文安全下莊，不會讓她在卸任後遭到官司追殺，再加上能夠延續她的路線，那蔡英文就會給予支持。

曾冠球今日接受《中評社》訪問時提到，民進黨不一定人人都想贏年底選舉，因為假設贏了，仍會由蔡英文繼續強勢領導，對於某些人來說，不見得在未來有機會脫穎而出；但如果選輸了，黨內權力或許可以重新分配。

曾冠球表示副總統賴清德有意爭取2024，雖然目前相當積極到處站台，但不清楚他私底下有沒有賣力動員，因為年底選舉假設大贏，對於想選2024又沒有掌握行政資源的人來說是不利的。曾冠球觀察有意爭取2024的人，現在就會透過親近的人，漸漸經營地方人脈。

曾冠球猜測如果年底選舉，民進黨只剩下台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣等4縣市，那就是大敗的狀況，蔡英文依照慣例應該要辭去黨主席職位。然而，如果桃園市或是新竹市輸了，蔡英文被黨內檢討的壓力會大幅增加，因為這兩個縣市是指標，蔡英文有輸不得的壓力。

2024總統大選蔡英文會挺誰？曾冠球指出對於蔡英文來說，支持誰才能讓她安全下莊，不會讓她在卸任後遭到官司追殺，再加上能否延續她的路線，這兩方面都是蔡英文考量2024要挺誰的關鍵。

曾冠球發現賴清德和行政院長蘇貞昌，兩人都在積極爭取蔡英文的路線，就是為了要讓蔡英文認為他們不會構成麻煩，這樣權力分配就會是均衡狀態。不過，如果年底選不好，均衡狀態就會被打破，接著上演權力重新分配的戲碼。