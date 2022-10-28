鍾東錦曾是股東？ 鍾競總：始終反坤輿

民眾黨主席柯文哲前天上媒體人黃光芹節目，爆出無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦曾是坤輿事業廢棄物掩埋場股東。時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎昨天緊咬要鍾出面說清楚，鍾東錦競總回擊強調，鍾對坤輿案從頭到尾都持反對意見，籲宋不要假裝忽略事實。

苗栗縣政府環保局指出，坤輿科技股份有限公司乙級廢棄物處理機構所有申請文件，還有經濟部公司登記的董監事名單，都沒有鍾東錦的名字。不過，鍾是否曾是股東，目前資料無法查知。

柯文哲前天在節目談及和鍾東錦合體一事，並提到坤輿案，自己有問過苗栗黨部的人，表示鍾東錦知道被批評後退股了，也辭掉坤輿股東了。

宋國鼎競選總部對此指出，坤輿事業廢棄物掩埋場過去為了完成試運轉，多次出動保全、黑道幫眾到場，甚至毆打鄉親與聲援的民眾，早就讓人懷疑其黑色背景。鍾東錦應說清楚和坤輿公司關係。