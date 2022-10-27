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林為洲考察竹北台大醫分院 盼整合兒童醫療資源

中央社／ 新竹縣27日電

國民黨立委、竹北市長參選人林為洲，今天與立法院社會福利及衛生環境會至新竹台大分院生醫醫院考察，除了解第二期研究大樓暨國際醫療中心工程，也盼整合兒童醫療資源，嘉惠地方。

國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲競選團隊今天發布新聞稿指出，竹北市民生育率高，但在竹北市的大醫院中，僅東元綜合醫院有兒童急診，雖新竹台大分院生醫醫院、台北榮民總醫院新竹分院、中國醫藥大學新竹附設醫院等有兒童門診，卻無兒童急診，萬一孩子臨時有狀況，家長要送孩子就醫很不方便。

林為洲說，目前竹北市大醫院嬰幼兒病床加總才90床，夜間僅一家醫院有兒童急診，這樣的兒童醫療量能不夠，未來要著手提升兒童醫療量能，整合竹縣兒童醫療資源。

林為洲表示，此外，在新竹台大分院生醫醫院第二期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，過去因缺工導致流標6次，再加上民國102年時核定的經費，中央補助部分未考量現今工料的上漲，造成醫院經費自籌款逐年增加，仍未有廠商願意投標。

林為洲指出，而中央經費核定的程序，是由行政院會同教育部、國家發展委員會、國家科學及技術委員會共同開會定案的結果，針對第二期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，應由行政院照當初核定程序再次召開會議，針對現今工料價格的上漲，應有更高金額的補助，讓新建工程盡快完工，造福新竹縣民。

2022大選 新竹縣選舉 林為洲

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