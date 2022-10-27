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王育敏承諾打開農產通路 陳柏惟推薦綠營參選人

中央社／ 嘉義縣27日電

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天前往梅山鄉向鄉親拜票，承諾打開農產行銷通路，建立國際多元銷售管道。前立委陳柏惟今天陪同綠營太保市長、東石鄉長等參選人掃街及開直播推薦。

王育敏競選總部發布新聞稿指出，王育敏今天與嘉義縣第3選區（大林、溪口、梅山）議員參選人陳信文一同至梅山鄉山區拜票懇託，茶農向王育敏提出目前所遇到的困境，因與中國關係不睦，導致茶葉外銷受阻，茶農民生計大受影響。

王育敏向梅山鄉親承諾，打開農產行銷通路，本來就是政見其中一項，未來除了在國內推廣，更要建立國際多元銷售管道。國民黨一直以來致力於兩岸和平交流，當選後，將為嘉義縣的農民打開中國市場。

王育敏強調，梅山的山勢多變、茶園景觀優美，除了農產品外，梅山更擁有得天獨厚的觀光資源，值得好好行銷。

民進黨嘉義縣黨部今天發布新聞稿指出，陳柏惟今天到嘉義縣，先陪同民進黨籍的太保市長參選人戴光宗、朴子市長參選人涂建軒、東石鄉長參選人柯登雅進行車隊掃街。陳柏惟還與柯登雅一起開直播，體驗挖牡蠣、煎蚵仔煎等活動。

柯登雅致詞表示，自己勇敢參選東石鄉長，鄉親都有所期待，這次以不可能的任務為主軸，今天特地邀請陳柏惟到嘉義縣加持，就是希望將不可能化為可能。

陳柏惟指出，做事就跟煮飯一樣，需要專業有能力的人才能完成，柯登雅擔任4年縣長室祕書，擁有豐富行政經驗，柯登雅的政見有想法、有創意，拜託東石鄉親給柯登雅一個服務機會。

2022大選 嘉義縣選舉 王育敏 陳柏惟

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