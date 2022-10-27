安平跨港大橋預算增加 台南市長選舉藍綠攻防

安平跨港大橋預算增加今天成為台南市長選舉攻防議題。台南市長黃偉哲競選團隊指謝龍介要求停建大橋，違背國民黨當地民意；謝龍介則表態支持地方建設，但不容許官商勾結。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤今天透過新聞稿指出，安平跨港大橋是當地民眾的期望，也是台南重大工程，但謝龍介「母雞踩小雞」，要求停建安平跨港大橋，就像是踐踏國民黨當地民意。

呂維胤表示，安平跨港大橋如同打通安平漁港任督二脈；黃偉哲上任台南市長後開始規劃，2020年內政部審議通過，2021年獲中央補助，工程經費新台幣9億7000萬元，後因物價上漲再調整到18億3600萬元，今年底有機會順利招標。

國民黨台南市長參選人謝龍介則透過新聞稿表示，他全力支持地方建設，但有鑑於新竹棒球場重傷選手、桃園運動中心天花板崩塌，他一定全力審視預算不合理暴增的建設案，絕不容官商勾結事件在台南發生。

謝龍介表示，民進黨放話說他阻擋安平跨港大橋建設，民進黨到底在怕什麼，安平跨港大橋預算暴增，這些都是人民的血汗錢，人民不憤怒嗎。