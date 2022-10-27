澎湖縣長選戰 藍陣營砲火互轟綠跑基層

澎湖縣長選舉，國民黨籍縣長賴峰偉與系出藍軍的馬公市長葉竹林，因廢棄蚵殼處理與警察維安等問題，相互砲轟並揚言控告；民進黨縣長參選人陳光復則是展開市場拜票，爭取選民支持。

澎湖縣長選舉決戰時刻，僅剩1個月，各政黨參選人的火力也逐漸加溫，以無黨籍參選縣長的葉竹林，包括廢棄蚵殼處理、地下停車場與警察駐守維安等問題，火力全開要求賴峰偉說清楚講明白，同時要求檢調單位介入調查有無弊端。

澎湖縣政府發言人陳其育今天表示，賴峰偉對葉竹林不實的指控，將提出告訴，讓選戰回歸正常的選舉。

陳其育表示，馬公市長葉竹林無心市政，無視市民痛苦，放任蚵殼堆置，且四處散播謠言，縣政府農漁局已接手清運。至於維護首長宿舍安全，澎湖警局與各縣市一樣，依法派駐警維護，賴峰偉考量警察人力，不願加重警方負擔，曾要求免設駐警，但因曾發生酒醉民眾滋擾縣長宿舍，才同意再派警方駐守。

而民進黨縣長參選人陳光復，昨天晚間與澎湖選戰總督導的前立法院長蘇嘉全、立委楊曜和綠盟成員廖本煙、曹來旺、邱創良及總統府副秘書長黃重諺等人前往湖西舉辦參選說明會、喊出推動全澎湖免健保費等政見。

今天陳光復與同黨籍議員、市長參選人，一同前往馬公第三漁市場與北辰市場掃街拜票，爭取選民的支持。