任數字王國執董有中資？張善政：正港台灣人主導公司

國民黨桃園市長候選人張善政遭質疑，在電影特效公司數字王國當執行董事，而該公司大股東保利企業與中國官方、解放軍有關。張善政今舉行記者會表示，數字王國無論從股權結構、董事席次以及執行長謝安也是台灣人來看，都是台灣人主導的公司，被說是中資控制，根本差遠，且毫無國際觀。

張善政更表示，除公司財報都公開能上網查到，每年公開的公司年報，在關於自己的敘述中，都寫明自己是「台灣前行政院院長」，如果是在一家中資甚至中國官方控制的公司「有可能寫台灣行政院長嗎？」

張善政表示，數字王國（Digital Domain）是好萊塢知名的特效公司，說是世界業內前三大公司也不過份，創辦人是「阿凡達」、「鐵達尼號」導演詹姆斯·卡麥隆(James Francis Cameron)，謝安不僅被民視、天下雜誌等媒體稱為台灣之光，也是極少數能在好萊塢和國際導演們平起平坐的台灣人。

張善政指出，數字王國是現代跨國公司，在香港上市，在美國、加拿大、澳洲與對岸都有營運據點，不可能不面對中資，但以股權來看，公開市場交易佔57％，持股20.5％的最大單一股東Ng Clive Cheang Neng是非陸籍投資人，保利12.0%、中信5％、CEO5.5％，根本和「中資控制」差遠了。

張善政指出，數字王國共10位董事，保利的陸籍董事僅兩位，其他則是別國如美國南加大電影學院院長等專業人士擔任，而全公司唯二的執行董事，就是謝安和自己，兩人都是台灣人，因此不僅不是中資，還是台灣人主導的公司。

張善政拿出財報表示，自己因有電腦繪圖等專業背景，由謝安邀請擔任董事，去年當執董，都沒收薪資和福利，因為包括元宇宙、人工智慧等先進技術都在好萊塢電影中應用，自己一方面是想幫助謝安，一部分是想為台灣年輕人打造能接觸最新技術工作的快速通道，甚至有天可以引進好萊塢技術回到台灣的文化產業。

張善政強調，只要在國際市場，不能自絕於國際企業環境，就不可能不面對中資，但台灣人要發展出自主經營能力，就能不被中資或單一投資操控，呼籲不要目光如豆，要國際接軌、把成果帶回台灣，才是真正為台灣好。

張善政競總發言人凌濤也表示，對於抹紅批評，一個是幫助台灣人經營頂級好萊塢公司、職稱寫台灣的張善政，一個是選輸立委就到對岸填資料寫中國籍的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，台灣張善政和「中國鵬」高下立判。