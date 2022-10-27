周江杰爭取溪南24小時兒科急診 台大竹東：還需評估

民進黨新竹縣長候選人周江杰今隨衛福部考察團前往新竹台大分院生醫院區了解新竹縣醫療資源整備情形，他指出目前新竹縣只有溪北有23小時兒科緊急醫療服務，溪南地區卻完全沒有，因此他將爭取，未來要求台大醫院在竹東院區提供服務。

新竹台大分院生醫醫院竹東院區表示，目前醫院皆設有24小時急診服務，民眾前來就診須先至檢傷分類站掛號，經急診醫師診治評估再決定是否留院，不過未來是否設置兒童專科緊急醫療服務，還需要評估。

衛福部今天到新竹台大分院生醫醫院竹北院區考察，周江杰及立委邱泰源也到場了解、關心，周指出，新竹縣的年輕家庭最關心24小時兒科緊急醫療服務，不能只有溪北地區提供，他當選後上任會極力向中央爭取在生醫醫院竹東院區也提供這項服務。

邱泰源支持周江杰這項政見，他說「生醫醫院第二期工程正在準備進行中，其中包括醫護宿舍，順利完工後可望增加常駐醫護人力，可望在竹北院區、竹東院區都提供24小時兒科緊急醫療服務。」

衛福部指出，新竹地區的「周產期與兒童緊急醫療照護」，以生活圈模式，由位於新竹市的新竹馬偕醫院建構共同照護網路，該院提供兒童24小時急診服務，另補助新竹縣的東元綜合醫院提供24小時兒科（含新生兒及早產兒）緊急醫療服務。

新竹縣自2020年起辦理幼兒專責醫師制度計畫，截至今年6月成果為參與院所35家、專責醫師57人、收案幼兒5875人，照護涵蓋率為39.01％。

周江杰表示，目前在新竹縣內固定有在執行24小時兒科緊急醫療服務而非輪診的，就只有溪北地區的東元醫院，光是竹北市這邊就不足了，孩子不舒服、家長臨時有需要，還得帶孩子跑到新竹市去，另外溪南地區沒有這樣的服務，溪南家長得開更遠的車才能帶孩子看急診。

他強調，蔡英文總統在參加他競選總部成立大會時就表示，中央執政團隊很努力，要把新竹縣打造成醫療生技產業重鎮，所以在竹北設立台大分院，也促成台大醫院新竹、生醫園區和竹東分院，整併成新竹台大分院，提供縣民更好的醫療服務。

周江杰說，他當選後，會配合中央的這項政策，爭取在新竹台大分院生醫醫院的竹北、竹東院區，都提供24小時兒科緊急醫療服務，這樣不但增加了溪北地區的兒童緊急醫療服務能量，也讓溪南地區有了一個就近的服務據點，讓家長不必半夜長途跋涉，也能很方便、很迅速帶孩子去給醫生看了。