【九合一大選隨堂考QA】市長薪水有多少、選舉也有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
2022選舉倒數計時，聯合新聞網推出了「決戰九合一˙2022地方大選專題」，裡面內容包羅萬象，除了有最新選戰消息外，還替讀者整理了候選人名單、民調聲量、資訊圖表，另外也有互動式的遊戲單元，除了第一檔的【候選人時光機Q&A】外，第二檔最新遊戲為【大選隨堂考QA】，考你是否真的了解2022大選，快來測測看你可以對幾題吧！
九合一選舉又稱「地方公職人員選舉」，每四年舉行一次，將選出直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表，以及村（里）長，一共會選出11,023位地方公職人員。這次激戰區為台北市、桃園市、新竹市最受矚目，六都中的新北市、台中市、台南市、高雄市選情相對穩定，到底最後會鹿死誰手，千萬不能錯過聯合新聞網的選舉專題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言