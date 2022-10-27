力挺高虹安 黃珊珊批資策會走鐘、變選舉的打手

資策會昨發聲明，指民眾黨新竹市長候選人高虹安赴美進修未報備、不當兼職科智企業，並向法院提告。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天聲援高虹安，表示資策會的走鐘，代表政黨為了求勝不擇手段，讓作育科技人才的搖籃變成選舉打手，將過去辛苦賣命、功績實在的員工，抹黑成罄竹難書的罪人。

黃珊珊上午在競選總部舉行技職教育政策座談會，會後接受媒體訪問，對於一早就在臉書發文支持高虹安，她說明指出，高虹安當時是一位認真負責的資策會員工，資策會在去年發生事情時講的內容和現在講的又完全不一樣，顯然為了選舉，一個相當有公信力的單位也成了選舉的打手。

黃珊珊說，一個努力認真的人被看見了，然後現在用國家機器去打壓當年一個他們認為也非常優秀年輕的工程師，這是一個很奇怪的事情，現在看起來就是為了勝選不擇手段。

黃珊珊今天一早在臉書發文表示，資策會本應是造福國家的機構，卻因選舉而淪為政黨打手，這是國家的悲哀。

文中說，資策會指控高虹安兼職未報備，但科智公司的工作，正是高虹安時任資策會的上司所指派的工作，證明從頭到尾知情，且高虹安也未領科智任何薪水，黃珊珊相信，凡走過必留下痕跡，資策會Youtube頻道上，仍放著高虹安代表科智參加比賽的影片，這被網友找了出來，成為了資策會明明知情的最好鐵證。這證明努力的人終究會被看見，也證明任何顛倒是非的言行，最終也必遭反噬。

文中也說，今天資策會的走鐘，代表政黨為了求勝不擇手段，讓作育科技人才的搖籃變成選舉打手，將過去辛苦賣命、功績實在的員工，抹黑成罄竹難書的罪人。這是國家的悲哀，這也是人民對於政府失望的開始。眼見這種鬧劇持續上演，人民要如何相信民主進步？

黃珊珊說，她希望大家在投票日前認真檢視每個候選人的政見與核心思想，並觀察他們，在選舉變成烏賊戰時，是否曾經挺身而出，守護社會的道德良知，或是不發一語享受政治紅利，甚至落井下石，若大家厭惡這種政治文化，請站出來，用手中神聖的一票結束這一切荒謬。