高虹安說指控別人要提證據 怎會是當事人拿證據自清

民進黨立法院黨團總召柯建銘今說，民眾黨新竹市長高虹安昨記者會謊話連篇，拿不出核准兼職公文或文件，簡直是犯罪自白書。高虹安回應，應該是指控別人的人要拿出證據，而不是被指控者一直要出示證據自清。

高虹安今在立院辦公室受訪時強調，她沒有領科智薪水，過程中做的事也是主管指派任務，在科智的處長職稱是當時主管的建議。高虹安坦承，她有科智股票，但是自己花錢買的，外傳資策會給她科智股票是謠言；她從擔任立委第一年就在財產申報中如實申報。

高虹安說，現在很多人都納悶，是沈慧虹在選新竹市長還是柯建銘在選，難道柯跟資策會說她有罪就罪，說林智堅無罪就無罪嗎？民進黨極其的雙標。

高虹安說，自己被指控莫須有的罪名，柯建銘說她有網軍，請問證據在哪？明眼人都看得出來，誰在網路上被打壓的最兇，是誰被網路霸凌、抹黑P醜圖。呼籲民進黨的立院黨團總召柯建銘趕快回歸立院重要議題，回到立法院坐鎮，審查民生預算才是最重要的工作。