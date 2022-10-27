邀曹興誠站台？陳時中：若對方有意願當然歡迎

名嘴周玉蔻日前在社群平台發文，指聯電前董事長曹興誠要替民進黨台北市長候選人陳時中站台，卻被曹打臉說「未收到邀約」。至於是否會出邀約？陳時中今表示，若時間上能安排、對方有意願，當然很歡迎。

周玉蔻於日前發文指出，曹興誠將替陳時中站台，不過曹興誠在昨日透過新聞群組表示，並無收到任何邀請，還說「最近看到周玉蔻小姐心緒有點煩亂，建議她去休個長假」。

陳時中今早赴信義區吳興街市場掃街、拜票前受訪，被問到是否會邀請曹興站台、組「抗中保台」派？陳時中說，相關選舉事宜都由競選總部安排，塑對方在時間上可以安排、也有意願，當然是很歡迎。被追問是否希望周玉蔻去度長假時，陳時中笑說，「我沒有資格講這句話」。

而資深媒體人黃暐瀚昨發文質疑，陳時中拍攝影片有員警陪同，還站在馬路上。陳時中對此表示，這就像是現場有維安人員，警方認為有維安的必要性，就有維安計畫，這並非團隊要求，當天拍攝也不是公開行程，但仍會尊重警方安排，也別為難基層公務人員。

另外，陳時中9月9日參加台灣藝術博覽會開幕活動，親筆簽名創作畫像，卻被放在立法院「回收區」，被爆料亂丟的人就是自家立委何志偉。陳時中表示，那幅畫當初是開幕活動做的，算是一種創作，文化創作應該要尊重，「如果那幅畫是要送我，就盡快拿回競總」。