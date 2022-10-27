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邀曹興誠站台？陳時中：若對方有意願當然歡迎

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中今天早上到信義區吳興街市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中今天早上到信義區吳興街市場掃街拜票。記者鍾維軒／攝影

名嘴周玉蔻日前在社群平台發文，指聯電前董事長曹興誠要替民進黨台北市長候選人陳時中站台，卻被曹打臉說「未收到邀約」。至於是否會出邀約？陳時中今表示，若時間上能安排、對方有意願，當然很歡迎。

周玉蔻於日前發文指出，曹興誠將替陳時中站台，不過曹興誠在昨日透過新聞群組表示，並無收到任何邀請，還說「最近看到周玉蔻小姐心緒有點煩亂，建議她去休個長假」。

陳時中今早赴信義區吳興街市場掃街、拜票前受訪，被問到是否會邀請曹興站台、組「抗中保台」派？陳時中說，相關選舉事宜都由競選總部安排，塑對方在時間上可以安排、也有意願，當然是很歡迎。被追問是否希望周玉蔻去度長假時，陳時中笑說，「我沒有資格講這句話」。

而資深媒體人黃暐瀚昨發文質疑，陳時中拍攝影片有員警陪同，還站在馬路上。陳時中對此表示，這就像是現場有維安人員，警方認為有維安的必要性，就有維安計畫，這並非團隊要求，當天拍攝也不是公開行程，但仍會尊重警方安排，也別為難基層公務人員。

另外，陳時中9月9日參加台灣藝術博覽會開幕活動，親筆簽名創作畫像，卻被放在立法院「回收區」，被爆料亂丟的人就是自家立委何志偉。陳時中表示，那幅畫當初是開幕活動做的，算是一種創作，文化創作應該要尊重，「如果那幅畫是要送我，就盡快拿回競總」。

2022大選 台北市長 陳時中 周玉蔻 曹興誠

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