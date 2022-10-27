2022九合一大選倒數30天！各黨出招 激戰選區網路聲量誰領先報你知

2022九合一選舉邁入倒數一個月，首都市長選況可說是重中之重，國民黨候選人蔣萬安目前微幅領先，民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊則是像麻花一樣黏緊緊，拉不開差距；桃園市長選情最為膠著，民進黨候選人鄭運鵬擺脫林智堅論文門影響，不時領先國民黨候選人張善政，2人差距僅在1、2個百分點；新竹市長也呈現「三腳督」，雖然國民黨候選人林耕仁、民進黨候選人沈慧虹各有藍綠組織動員實力，但民眾黨候選人高虹安空軍實力不容小覷，即使遭綠營輪番轟炸仍難損高聲量；聯合新聞網統整六都與激戰選區候選人網路聲量，一睹目前誰是最熱搜對象。

《台北市》《新北市》《桃園市》《台中市》《台南市》《高雄市》《新竹市》

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