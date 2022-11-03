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整理包／投票倒數！九合一選舉領幾張選票？確診可以投嗎？一篇掌握選民須知

聯合新聞網／ 綜合報導
選舉示意圖。聯合報系資料照片
選舉示意圖。聯合報系資料照片

2022年九合一選舉將在11月26日（星期六）正式登場，與「18歲公民權」修憲案複決共同舉行。今年投票規則與歷次選舉有無差異？以及，自11月7日起指揮中心將實施四項防疫措施大鬆綁，屆時確診、居隔與自主管理者是否可以前往投票所行使權利？聯合新聞網整理出選舉投票流程和注意事項，讓你一篇搞懂選舉當天該如何投票。

九合一選舉又稱「地方公職人員選舉」，每四年舉行一次，將選出直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表，以及村（里）長，一共會選出11,023位地方公職人員。

現行憲法第130條規定，國民須年滿20歲才享有選舉權，相比全球將近9成國家都將投票年齡定為18歲有明顯差距。因此今年還有「18歲公民權」修憲公民複決，是我國歷史上首次憲法修正複決交由公民投票，決定18、19歲的國民是否可以擁有選舉權。

2022年九合一大選將於11月26日（星期六）舉行，投票時間為上午8時至下午4時。民眾若是趕在下午4點以前抵達投票所開始排隊，即便4點鐘一到還在排隊等待，也仍然可以完成投票；然而一旦超過下午4點才抵達投票所，將無法排隊投票。

圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網
圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網

民眾可以前往「中央選舉委員會」官網，依序選擇身分、戶籍地縣市、行政區、村里、鄰後，便能查詢戶籍地附近的投票所；或者利用網站下方的「地圖快搜」功能進行查詢。同時，投票通知單也會標明戶籍地附近的投票所，最晚會在11月24日前，與選舉公報一起送達選民的戶籍地。

只要你是年滿20歲、也就是在2002年11月26日（含）以前出生的中華民國國民，且未受監護宣告者，在該選舉區設籍且連續居住4個月以上，就可以參加投票。中選會估計，今年符合投票資格的選舉人大約為1930萬人，其中約有76萬名首投族。

指揮中心已於2日宣布，11月14日起確診者隔離期將縮短成「5+n」，即隔離滿5天，不管快篩結果為陰或陽都可以出門。其中，n代表「0到7」的任何天數，確診者隔離完5天後，第6天即為解除隔離日，快篩陰性可外出，且後面就不用自主健康管理；如果一直測出陽性仍可外出，但須維持自主健康管理，直到7天後才可以解除。這項政策預估可多讓5萬人出門投票，但仍有10多萬人失去投票資格。

至於是否進一步擬定確診者於隔離期間外出投票等配套措施，衛福部長薛瑞元表示，「短暫外出」牽涉到「外出會到哪裡」、「合理處所設置」等問題，由於較難解決，暫時不會放鬆管制。

同時，11月7日起居家隔離將「走入歷史」，因此同住接觸者無論是否打滿3劑（疫苗追加劑），均採「0+7自主防疫」，所以同住接觸者也可以投票

至於「發燒但沒有確診」的民眾，當天依舊可以投票，投票所會提供防疫手套，並由專人指引分流至獨立圈票處，投票過後遮屏也會馬上消毒。

國民身分證、印章和投票通知單，為選民必備的「投票三寶」。

圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網
圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網

民眾不可用護照、健保卡、駕照等其他證件取代身分證，若遺失可親自到全國任一戶政事務所補辦，臨櫃辦理當天就可以拿到新身分證。然而投票日當天非上班日，因此若有需求的民眾需提早申請辦理。

印章在投票日簽到時使用，也可以手印或簽名替代；若忘記攜帶投票通知單，可至內政部網站查詢名冊號次並告知工作人員，以節省作業時間。

需要注意的是，投票當天進入投票所時，禁帶手機和其他攝影器材，場外會提供物品暫放處。另外，也禁止穿戴與選舉相關的物品或服飾，避免干擾他人投票，並禁止攜帶危險物品。

依據選民戶籍所在地，可以分為3種類別：

一、直轄市、省轄市：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市

➢市長、市議員、里長3張選票。

二、十三縣：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣、金門縣

➢縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長5張選票。

三、直轄市山地原住民區：新北市烏來區、桃園市復興區、台中市和平區、高雄市那瑪夏區、高雄市茂林區

➢市長、市議員、里長3張選票，再多加區長、區民代表2張選票。

以上所有符合資格的選民，會再拿到一張「18歲公民權」的複決公投票，因此每人總計會得到4~6張選票。

圖為「18歲公民權」修憲案複決公投票式樣。 圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網
圖為「18歲公民權」修憲案複決公投票式樣。 圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網

依照中選會規劃，直轄市、省轄市的市長選票為淺黃色、區域市議員選票為白色、平地原住民市議員選票為淺藍色、山地原住民市議員選票為淺綠色、里長票為粉紅色；而直轄市的山地原住民區區長選票為金黃色、區民代表選票為淺橘色。

十三縣部分，縣長選票為淺黃色、區域縣議員選票為白色、平地原住民縣議員選票為淺藍色、山區原住民縣議員選票為淺綠色、鄉鎮市長選票為金黃色、區域鄉鎮市民代表選票為淺粉紅色、平地原住民鄉鎮市民代表選票為淺橘色、村里長票則是白色。

至於「18歲公民權」的複決公投票的顏色選定為白色。

圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網
圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網

測量體溫 → 確認身分 → 領取選舉票 → 領取公投票 → 圈票 → 投入票匭 → 完成投票

圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網
圖／翻攝自「中央選舉委員會」官網

進入投票所前，須將手機留在場外保管，即使已靜音或關機也不可攜帶入場；禁止穿戴與選舉相關的物品或服飾，避免干擾他人投票。

圈票時必須使用選舉委員會提供的圈選工具，若使用私章或手印都會變廢票，並須蓋在選票上的圈選欄內，若不小心蓋出欄外、或有疊折反印的圈選痕跡，只要可以辨識出圈選哪位候選人，就能認定為有效票。

不過，蓋錯選票無法重新領票再投，並且一樣要把投錯的選票投入票匭，不可撕毀或私自帶走。依據公職人員選舉罷免法第110條第8項，故意撕毀領得之選舉票者，處新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰；公職人員選舉罷免法第108條第1項規定，將領得之選舉票或罷免票攜出場外者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

2022大選 公投 投票 九合一選舉

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