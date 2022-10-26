馬英九輔選謝國樑 蔡陣營諷謝2014拒選

前總統馬英九昨天到基隆為國民黨市長候選人謝國樑輔選，民進黨基隆市長蔡適應陣營提及2014年，謝拒絕馬英九推薦選市長，如今竟邀馬助選。謝國樑說，他有特別跟馬前總統說這件事，2014年他雖然沒有參選，這次他準備的更完整，更清楚要替大家做什麼事情，他非常堅定，很有信心，一定會勝選，請馬不用擔心。

馬英九昨天下午4點多與謝國樑一同到七堵崇智街阿美麵店吃美食，再到百福黃昏市場拜票。兩人在麵店吃麵時，馬也提及2014年往事，說「這個人啊，以前我叫他出來選，好難叫啊，這次就肯了。」

馬作風親民，在崇智街經過水果攤買了木瓜，吃完麵，又去買七堵營養三明治。轉往了百福市場時，他也買了不少東西，戲說到市場買點東西，「太太比較不會罵」。

馬英九和謝國樑一路和民眾打招呼，支持者除了握手，也有人要求合照，反應熱烈。馬英九帶著眾人高喊「謝國樑當選，國民黨勝利」、「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。

民進黨基隆市長候選人蔡適應（右）與基隆市長林右昌（左）連日以車隊掃街，蔡陣營昨質疑謝國樑「還有臉」邀馬英九助選。圖／蔡適應競選總部提供

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，2014年馬英九親自勸進謝國樑參選基隆市長，但謝無意參選，回說「只能說抱歉了」，成為逃兵，不願為國民黨、為基隆打拚。謝從政壇消失這麼久，突然回來說要選基隆市長，還有臉邀請當初被他打臉打槍的馬前總統助選，實在令人無言。